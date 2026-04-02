Evo što vas očekuje u travnju na platformi Voyo

Ljubitelji realityja s nestrpljenjem će pratiti veliko finale showa 'Gospodin Savršeni', dok krajem mjeseca na platformu stiže i popularni 'Celebrity Traitors UK'. Uz to, od 9. travnja premijerno će biti dostupna 13. sezona 'Braka na prvu USA' a dodatno uzbuđenje donosi i 'Love Island All Stars' čije su epizode dostupne od ponedjeljka do četvrtka, koji okuplja neka od najpoznatijih lica ovog globalnog hita.

Sportski travanj na Voyo posebno je uzbudljiv. Već 6. travnja stiže Zuffa Boxing 05, a 11. travnja slijedi FNC 29 iz Ljubljane, koji će oduševiti fanove borilačkih sportova. Ljubitelji adrenalina moći će uživati i u drift spektaklu Donut 07 (19. travnja), dok su za ljubitelje motosporta tu utrke Superbike prvenstva u Nizozemskoj (18. i 19. travnja) te E1 Lake Como GP 2026 (24. i 25. travnja).

Poseban naglasak u travnju stavljen je na serijale posvećene jednom od najvećih vozača današnjice, Maxu Verstappenu. Gledatelji će moći pratiti čak tri naslova: 'Slobodni lav“'(3. travnja), 'Izvan utabanih staza' (10. travnja) i 'Anatomija prvaka' (17. travnja) i '10 godina Max Verstappena' koji donose uvid u njegov privatni i profesionalni život.

Od serijskog programa izdvajaju se i ekskluzivna premijera serije 'Apsolutnih 100', koja će tijekom travnja biti dostupna na platformi, kao i popularna turska serija 'Marašli'. Tu su i 'Došljaci iz prošlosti' te 'Vrijednost života' (obe serije dostupne od 17. travnja), kao i dokumentarna serija 'Prljavo bogaćenje' (11. travnja). Ljubitelje stranih serija razveselit će i turska drama 'Kao da nema sutra' (11. travnja), dok krajem mjeseca stiže i Serija 'mafija' (24. travnja). Napetost donosi i 'Savršen svijet: Ubojita igra' već od 6. travnja.

Filmska ponuda također je iznimno bogata. Već početkom mjeseca, 3. travnja, stiže akcijski film 'Largo Winch 2: Burmanska urota'. Sredina travnja donosi pravi val premijera – 'Emilia Perez', 'Parthenope', 'Sestre Srpanj i Rujan' i 'Srca koja kucaju' dostupni su od 10. travnja. Među ostalim naslovima izdvajaju se 'Komar' (8. travnja), 'Poslednji krug momci' (19. travnja) i 'Threesome' (20. travnja), kao i filmovi 'Imigrantica', 'Sram' i 'Cantervillski duh'.

Voyo nije zaboravio ni najmlađe gledatelje. Od travnja dostupna je posebna kolekcija omiljenog animiranog serijala 'Maša i medvjed', koja uključuje uspavanke, strašne priče, pjesme i epizode iz popularnog serijala, pružajući zabavu za cijelu obitelj.

Uz ovako raznoliku ponudu, travanj na Voyo donosi sadržaj za svačiji ukus – bilo da tražite uzbuđenje, emocije ili zabavu za najmlađe.