Europa uzvraća udarac: serije na Voyo koje ruše američku dominaciju streaminga

Izdvojili smo nekoliko intrigantnih serija koje dokazuju rastuću snagu europske televizije.

Povratak u prošlost: Sisi i mađarski junaci

Za ljubitelje povijesnih priča, Voyo donosi dvije raskošne produkcije. Austrijsko-njemačka serija 'Sisi' nudi moderan pogled na život carice Elizabete Austrijske, od njezine mladenačke ljubavi s carem Franjom Josipom do sazrijevanja u samosvjesnu vladaricu. Iako serija teži mračnijem i kompleksnijem prikazu od slavne romantične trilogije iz pedesetih, kritičari joj zamjeraju brojne povijesne netočnosti i dramaturške slobode koje ponekad graniče s fantazijom.

S druge strane, 'Uzlet gavrana' vodi nas u 15. stoljeće i prati život Jánosa Hunyadija, vojskovođe koji se borio protiv osmanske prijetnje. S budžetom od 70 milijuna dolara, ovo je najskuplja mađarska serija u povijesti, a epska priča o političkim spletkama i bitkama koje su oblikovale Europu snimljena je u međunarodnoj koprodukciji.

Napetost s juga i istoka

Talijanska serija 'Viola boje mora' spaja kriminalističku dramu, komediju i romantiku. Radnja prati bivšu misicu i novinarku Violu koja se iz Pariza seli u Palermo. Ondje počinje surađivati s inspektorom Francescom Demirom, a u rješavanju slučajeva pomaže joj sinestezija - rijetka sposobnost da osjećaje ljudi vidi kao boje.

Iz španjolsko-srpske suradnje stiže napeti triler 'Ožiljak'. Scenaristi koji su radili na hitu 'La Casa de Papel' donose priču o Irini, djevojci koja nakon 15 godina planira osvetu mafiji koja joj je ubila roditelje. Njezin se plan zakomplicira kada upozna programera Simóna i s njim započne opasnu igru laži.

Akcija, pljačke i bijeg

Za one željne adrenalina, tu je švedska dramska serija 'Zlatni dečki' koja donosi priču o pljački ispričanu uz brzi tempo i mračni humor. Zanimljivo je da su brojne scene koje se odvijaju na francuskoj rivijeri zapravo snimane u Opatiji. Britansko-njemačka mini-serija 'Samo bježi' prati četiri tinejdžerice čiji se ljetni odmor pretvara u panični bijeg diljem Europe nakon što pronađu tri kilograma heroina.

Tu je i nova adaptacija klasika, 'Sandokan: Princ pirata'. Popularni turski glumac Can Yaman, poznat i iz serije 'Viola boje mora', preuzima ulogu legendarnog gusara koji se na Borneu bori za pravdu i zaljubljuje u kćer britanskog konzula.

Bilo da ste ljubitelj raskošnih kostimiranih drama, zamršenih kriminalističkih slučajeva ili adrenalinskih potjera, europska produkcija na Voyu nudi za svakoga ponešto. Ovi naslovi potvrđuju da se najbolje priče često kriju upravo u našem susjedstvu.