Donosimo pet savjeta za uspješan startup

Aleksandar Stojanović, osnivač start up-a 'Refine' i natjecatelj u showu 'Founder Games', koji gledajte na platformi Voyo, godinama je radio kao korporativni trener po Aziji prije nego što je odlučio pokrenuti vlastiti startup. Što ga je nagnalo da pokrene vlastiti posao, kako razmišlja pod pritiskom i što smatra ključem dugoročnog uspjeha, otkrio je u intervjuu za 'Founder games'.

Vrijednost start up-a: 'Autentičnost pobjeđuje sve'

Osnovan u ožujku 2025. i registriran u Delawareu, start up Aleksandra Stojanovića - 'Refine' - ima jasnu misiju: transformirati korporativne edukacije kroz AI u kratkim, prilagođenim lekcijama. Nakon već prikupljenih 135 000 dolara u pre-seed rundi i nove runde od 750 000 dolara koja je u tijeku, startup bilježi ozbiljan rast. Kako je to postigao, osnivač Refinea, dijeli s vama vrijedne savjete za pokretanje start upa:

Jasno definiraj svoj “zašto” — to će te držati kad postane najteže

Stojanović otvoreno kaže da Refine nije bio poslovna ideja nego nužnost.

Godinama je gledao kako talentirane ljude koče loši sustavi edukacije, i to je postao njegov osobni razlog za pokretanje startupa.

Poruka: Ako ne znaš zašto radiš to što radiš, odustat ćeš na prvoj prepreci. Ako znaš — prebrodit ćeš sve.

Uči komunicirati pod pritiskom — to je vještina koja mijenja sve

Jedna od najvećih lekcija koje je ponio iz Founder Gamesa je da najbolji proizvod ništa ne znači ako ga ne možeš objasniti “u jednom dahu”. Poruka: Jasnoća pobjeđuje prezentaciju. Struktura pobjeđuje paniku. Autentičnost pobjeđuje sve.

Fokusiraj se na stvarni problem — ne na trend

Refine je nastao iz konkretne rupe na tržištu: platforme nude znanje, ali ne uče izvedbu pod pritiskom. Poruka: Riješi bol koju ljudi zaista osjećaju. Ako tvoj startup ne rješava stvarni problem, neće ni zaživjeti.

Pritisak nije neprijatelj — zbunjenost jest

To je vrlo jasna Stojanovićeva filozofija. Kad znaš koga služiš, što rješavaš i zašto to radite baš ti, pritisak postaje gorivo. Poruka: Ne pokušavaj impresionirati. Pokušaj se povezati. Osnivač koji zna što govori i zašto govori — već pobjeđuje.

Prihvati da put boli — ali nastavi gurati

Stojanović bez uljepšavanja kaže: “Usponi i padovi nisu onakvi kakvima ih ljudi opisuju. Oni stvarno bole.” I da bi mlađem sebi poslao samo jednu poruku: “Nastavi gurati. Stići ćeš tamo. Ili si već stigao, samo to još ne znaš.” Poruka: U startup svijetu izdržljivost je valuta. Ne moraš se kretati brzo. Bitno je da se krećeš.

