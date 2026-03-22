Desetljeće ljubavi i drame: Kako je 'Love Island' osvojio svijet

Riječ je o reality showu 'Love Island', čija jednostavna premisa, skupina atraktivnih samaca u izoliranoj vili u potrazi za ljubavlju (i novčanom nagradom), danas broji više od 25 međunarodnih inačica i milijarde pregleda na društvenim mrežama. No, put do vrha bio je ispunjen dramom, inovacijama i ozbiljnim izazovima.

Od celebrity početaka do globalnog fenomena

Mnogi će se iznenaditi, ali korijeni franšize sežu u 2005. godinu, kada je britanski ITV emitirao Celebrity Love Island. U tom formatu, smještenom na Fidžiju, ljubav su tražile poznate osobe, no emisija je nakon dvije sezone ugašena. Pravi uspjeh stigao je tek desetljeće kasnije, 7. lipnja 2015., kada je ITV2 lansirao novu verziju s 'običnim' ljudima, postavivši temelje za današnju franšizu. Produkcija je preseljena na Mallorcu, a show je brzo osvojio mlađu publiku, postavši najgledaniji program u povijesti kanala.

Formula je bila zarazna: natjecatelji, poznati kao 'Islanders', moraju biti u paru kako bi preživjeli u vili, a publika svojim glasovima odlučuje o njihovoj sudbini. Emisija je stvorila vlastiti rječnik, s frazama poput 'I've got a text!' i 'my type on paper' koje su ušle u svakodnevni govor. Ključna prekretnica dogodila se 2017. uvođenjem koncepta 'Casa Amor', druge vile koja je testirala vjernost postojećih parova i postala najiščekivaniji i najdramatičniji dio svake sezone.

Franšiza bez granica i briga za sudionike

Uspjeh britanske inačice potaknuo je globalnu ekspanziju. Ubrzo su svoje verzije dobile Sjedinjene Američke Države, Australija, Njemačka, Španjolska, Poljska i brojne druge zemlje. Globalna povezanost dodatno je ojačana 2023. godine pokretanjem spin-offa 'Love Island Games', koji okuplja natjecatelje iz različitih svjetskih verzija.

No, slava je imala i tamnu stranu. Nakon tragičnih smrti bivših natjecatelja i voditeljice Caroline Flack, produkcija se našla pod velikim pritiskom javnosti. Kao odgovor, uvedeni su strogi protokoli o mentalnom zdravlju i podršci natjecateljima prije, tijekom i nakon snimanja, što je postalo standard i za druge reality showove.

Deset godina nakon reboota, Love Island je i dalje sila na koju treba računati. S novim formatima poput 'All Stars', koji vraća omiljene natjecatelje, franšiza se neprestano razvija. Iako kritiziran zbog stvaranja kratkotrajnih romansi, show je iznjedrio i nekoliko uspješnih brakova s djecom, dokazujući da se u vili, usred sve drame, ponekad zaista može pronaći ljubav. Na platformi Voyo možeš već sada gledati: 'Love Island: All stars', 'Love Island: Australija, 'Love Island Games', 'Love Island Španjolska', 'Love Island UK', 'Love Island USA' i specijal 'Love Island: Desetljeće ljubavi'.