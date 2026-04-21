Na Voyo stiže serija 'Mafija' koja istražuje mračnu pozadinu balkanskih 90-ih

Kroz šest epizoda, ova Viaplay originalna serija 'Mafija' istražuje kako je šverc cigareta postao uvod u novu, brutalnu eru organiziranog kriminala, usko povezanu s ratovima na području bivše Jugoslavije. Ova karakterno vođena drama, opisana kao napeta priča sporog tempa, ne bježi od prikaza brutalnog nasilja koje je pratilo uspon nove generacije kriminalaca.

Od siromaštva do kriminalnog carstva

Radnja serije prati devetogodišnji uspon Radovana 'Jakova' Jakovica (Peshang Rad), imigranta iz bivše Jugoslavije koji od sitnog prevaranta u neuglednoj trenirci postaje nemilosrdni vođa kriminalnog podzemlja. Njegov put od siromaštva do bogatstva popločan je krijumčarenjem cigareta, poslom koji su vlasti u početku smatrale manje opasnim od oružanih pljački banaka. Upravo ta procjena omogućila je Jakovu da izgradi carstvo koje će zauvijek promijeniti Švedsku.

Njemu se suprotstavlja policajka Gunn Thörngren (Katia Winter), jedina koja u dimu krijumčarenih cigareta vidi nadolazeću prijetnju potpune mafijaške organizacije. Njezina borba nije samo s lukavim kriminalcima, već i s vlastitim kolegama i nadređenima koji ne shvaćaju ozbiljnost situacije. I Jakov i Gunn na početku su autsajderi unutar svojih sustava, prisiljeni na opasnu igru nadmudrivanja. S vremenom razvijaju složen odnos, uvjereni da jedno drugo iskorištavaju za vlastite ciljeve, no ta će ih veza odvesti prema razornim posljedicama.

Balkanski sukob na ulicama Stockholma

'Mafija' se ne bavi samo kriminalom, već zadire duboko u geopolitički kontekst tog vremena. Radnja je smještena u razdoblje jugoslavenskih ratova, a serija prikazuje ciničnu stvarnost u kojoj je golem profit od ilegalne trgovine cigaretama služio za financiranje raznih zaraćenih frakcija na Balkanu. Etničke napetosti s ratišta prelile su se i na ulice Stockholma, gdje su se osobna rivalstva i borba za prevlast pretvorili u prvi pravi rat bandi u povijesti Švedske, čije se posljedice osjećaju i danas.

Uz Peshanga Rada ('Prije nego umremo') i Katiju Winter ('The Boys', 'Dexter'), glumačku postavu čine i druga poznata imena poput Helene af Sandeberg, Jensa Hulténa ('Skyfall') i Dragomira Mrsica ('Snabba Cash'). Seriju su režirali Mani Maserrat ('Mladi Wallander') i Tomas Jonsgården, dok scenarij potpisuje tim predvođen Axelom Stjärneom.

'Mafija' je više od obične kriminalističke drame; to je povijesni presjek ključnog desetljeća koje je oblikovalo suvremeno švedsko društvo. Priča o tome kako je naizgled bezazlen zločin postao temelj za organizaciju koja je donijela rat na ulice Europe podsjetnik je na duboke ožiljke koje su devedesete ostavile za sobom. Ovu fantastičnu Švedsku seriju možeš gledati na platformi Voyo od petka, 24.4. i saznati mračne tajne industrije švercanja.