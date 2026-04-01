Četiri filmske parodije koje morate pogledati za prvi april
Ponekad je najbolji način za proslavu ovog dana opustiti se uz film koji će vas nasmijati do suza. A ima li boljeg žanra za to od parodije?
U svijetu u kojem nas neprestano bombardiraju ozbiljni blockbusteri i napeti trileri, parodije služe kao duhovit i često inteligentan podsjetnik da se ne trebamo shvaćati previše ozbiljno. Od špijunskih avantura do svemirskih opera, donosimo vam četiri prijedloga s platforme Voyo koja će vam zajamčeno uljepšati dan.
Kada špijuni postanu smotani: Fenomen Johnnyja Englisha
Tko kaže da tajni agenti moraju biti spretni, šarmantni i nepogrešivi poput Jamesa Bonda? Serijal filmova o Johnnyju Englishu, kojeg maestralno tumači Rowan Atkinson, nudi urnebesan odgovor na to pitanje. Ova britanska franšiza, koja se sastoji od tri filma - 'Johnny English' (2003.), 'Johnny English ponovno jaše' (2011.) i 'Johnny English ponovno na zadatku' (2018.) - temelji se na liku nesposobnog agenta MI7 kojeg je Atkinson prvotno glumio u seriji popularnih reklama.
Filmovi prate Englisha, agenta koji unatoč potpunom nedostatku vještina i beskrajnoj samouvjerenosti nekim čudom uvijek uspijeva spasiti stvar. Njegove avanture, ispunjene katastrofalnim pogreškama, neispravnim gadgetima i urnebesnim fizičkim humorom, savršena su satira na špijunski žanr. Iako su kritike često bile podijeljene, publika je prepoznala genijalnost Atkinsonove komedije.
Zombiji, pubovi i britanski humor
Što biste učinili da se usred zombi apokalipse nađete bez plana, s najboljim prijateljem lijenčinom i ciljem da spasite bivšu djevojku i majku? Ako ste Shaun, lik kojeg tumači Simon Pegg, odgovor je jednostavan: sklonit ćete se u svoj omiljeni lokalni pub. 'Noć glupih mrtvaca', britanska je horor-komedija iz 2004. godine koja je redefinirala žanr i stekla kultni status.
Film redatelja Edgara Wrighta, koji je scenarij napisao zajedno s Peggom, pametna je i duhovita parodija na klasične filmove o zombijima, posebice one Georgea A. Romera. Umjesto čistog horora, Wright i Pegg publici nude priču o odrastanju, prijateljstvu i preživljavanju, začinjenu specifičnim britanskim humorom i nezaboravnim scenama.
Od blockbustera do apsurda: Svemir i erotika na meti satire
Pedeset nijansi crne
Nijedan popularni fenomen nije siguran od parodije, a to najbolje dokazuje američka komedija 'Pedeset nijansi crne' iz 2016. godine. Film, u kojem glavnu ulogu tumači Marlon Wayans, izravna je satira na globalni erotski hit 'Pedeset nijansi sive'. Priča prati studenticu Hannah Steale i bogatog poduzetnika Christiana Blacka u apsurdnoj i komičnoj verziji njihove 'kinky' veze. Iako je film naišao na izrazito negativne kritike, njegova besramna i često vulgarna komedija pronašla je put do publike.
Carstvo
Za kraj, preporučujemo nešto potpuno drugačije - francusku znanstveno-fantastičnu parodiju L'Empire (Carstvo) iz 2024. godine. Redatelj Bruno Dumont odlučio se narugati franšizi 'Star Wars' i holivudskim blockbusterima smještajući radnju u malo ribarsko selo na sjeveru Francuske. Tamo se dvije suprotstavljene izvanzemaljske sile bore za kontrolu nad djetetom koje bi moglo odlučiti o sudbini svemira. Film na jedinstven način spaja elemente socijalnog realizma s apsurdnom svemirskom operom, a njegova je kvaliteta prepoznata na prestižnom Berlinskom filmskom festivalu, gdje je osvojio Srebrnog medvjeda.
Bez obzira na to koji film odabrali, smijeh je zagarantiran. Parodije nam pružaju priliku da se odmaknemo od svakodnevice i sagledamo popularnu kulturu iz drugog, vedrijeg kuta. Zato se udobno smjestite, upalite Voyo i dopustite da vas ovi filmski biseri nasmiju ovog prvog aprila.