'Balkanski noir': Serija 'Apsolutnih 100' stigla na Voyo

Nakon što je osvojila europske kritičare i emitirana na prestižnim platformama, ova napeta drama od danas, petka, 27. ožujka, dostupna je ekskluzivno na platformi Voyo.

Put do domaće publike vodio preko Europe

Iako je serija završena ranije, provela je određeno vrijeme u svojevrsnom 'bunkeru', čekajući pravi trenutak za regionalnu premijeru. U međuvremenu, ostvarila je zavidan međunarodni uspjeh. Svjetsku premijeru imala je na uglednom Filmskom festivalu u Karlovim Varima, nakon čega su je otkupili europski televizijski divovi poput francusko-njemačkog kanala ARTE, Canal+ i britanskog Walter Presents (Channel 4). Ugledni francuski list Le Monde opisao ju je kao vrhunski 'balkanski noir', a odlaganje emitiranja na domaćem tržištu pokazalo se kao strateški potez pozicioniranja serije kao globalno prepoznatog umjetničkog proizvoda.

Priča o generacijskom bijesu

U središtu priče je Sonja (Anita Ognjanović), mlada i talentirana prvakinja u streljaštvu. Kada se njezin brat Vuk (Miodrag Dragičević) uplete u poslove s lokalnim kriminalcima, a otac, ratni veteran (Boris Isaković), tone u dugove, Sonja uzima pravdu u svoje ruke. Koristeći očevu snajpersku pušku, ulazi u spiralu nasilja kako bi zaštitila obitelj. Sam redatelj Srdan Golubović opisao je seriju kao 'betonski vestern' o sistemskoj nepravdi i vulkanskom bijesu koji iz nje proizlazi.

Serija se opisuje kao napeti triler koji se 'gleda u dahu' i autentično oslikava društvenu sliku suvremenog Beograda. Nove epizode bit će dostupne svakog petka i subote na Voyo.