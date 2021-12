POPRAVCI, ZATEZANJA... / Uraganke nastupile samo u grudnjacima, ali pozornost su ukrala njihova neobična lica

Predstavnice Srbije na ovogodišnjem Eurosongu, cure iz benda Hurricane, sinoć su u Beogradu predstavile dva nova singla "Ajde bre" i "Set the world on fire" te ekskluzivnu liniju ženskih parfema i ručnih satova. Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević na sebi su imale bijela odijela ispod kojih su imale samo grudnjake. Međutim, unatoč atraktivnom nastupu, pozornost su ukrala njihova lica, a posebice Ivanino jer je izgledala neprepoznatljivo. Ona je od njih dvije imala najviše estetskih zahvata, a priznala je samo dva. "Ja sam ovan u horoskopu i volim da sve bude savršeno. Eto, ja sam popravljala nos i usta", rekla je prije par mjeseci za srpske medije. Ako je suditi po fotografijama, u stopu je slijedi Sanja, no ona se za sada o svojim estetskim zahvatima nije oglašavala. Ksenija se, pak, najmanje promijenila kroz godine. Inače, tijekom njihova nastupa na Eurosongu, na nizozemskoj televiziji voditelji su otvoreno i nepristojno komentirali kako djevojke izgledaju kao "plastične lutke ili glumice iz filmova za odrasle".