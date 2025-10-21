Zvonimir nakon ispadanja: 'Ne zamjeram. Izašao sam čistog obraza. Mogao sam kalkulirati, ali...'

Zvonimir, jedan od kandidata u RTL-ovom Životu na vagi, nedavno je napustio show, a razlog njegovog ispadanja izazvao je pravu pomutnju među gledateljima. Iako mnogi smatraju da je bio jedan od favorita, Zvonimir je izglasan kao "najslabija karika" od strane svojih kolega. U razgovoru za Net.hr, Zvone je otvoreno podijelio svoje dojmove o toj odluci, otkrio kako je prihvatio ispadanje i što planira dalje.

"Pomalo sam razočaran", započinje Zvone, iskreno priznajući kako mu je izostanak pobjede bio "tako blizu". Ipak, smatra da je razlog njegovog ispadanja bila upravo njegova snaga. "Mislim da je to bio razlog jer se uvijek prvo rješavaš jačih. Slabije ćeš lako", objašnjava.

Iako su ga njegovi kolege izglasale, Zvonimir ne nosi gorak okus u ustima. "Ne zamjeram. Izašao sam čistog obraza. Mogao sam kalkulirati, dogovoriti se s plavim timom da se riješimo crvenih, ali nisam takav tip. Želio sam poštenu borbu do kraja, no poštenje me koštalo", kaže, ponosno ističući kako nije odustao od svojih principa, iako mu je to možda uništilo šanse.

Tijekom showa najviše se zbližio s Nenom, s kojom je dijelio zajedničke trenutke i razgovore o obitelji. "Najviše sam se zbližio s Nenom. Ima tri kćeri, ja imam dvije, sličnih su godina. Razgovarali smo o obiteljima, dogovarali izlete da se djeca zajedno igraju dok roditelji uživaju u salatama", rekao nam je Zvonimir, naglašavajući kako su, unatoč napetim trenucima, pronalazili vremena za smijeh i opuštanje.

No, kad je riječ o razočaranjima, Zvone je izričit: "Ne postoji nitko tko me razočarao. Na kraju krajeva, ovo je samo show, nitko tamo nikome nije prijatelj." Zvonimir je, usprkos svemu, sretan zbog svoje transformacije, kako fizičke, tako i mentalne. "Jako sam zadovoljan transformacijom. Nije bilo lako, ali sam se barem pokrenuo i sada idem prema svom cilju", priznaje.

Za njega su najveću pomoć u procesu promjene pružili treneri. "Njihova predanost i volja da mi poželimo promijeniti život bila je ključna. Naravno, i naša vlastita volja da ustrajemo bila je jednako važna", kaže Zvonimir, koji smatra da je rad i disciplina temelj za svaku promjenu.

Kada je riječ o planovima, Zvonimir ima jasno zacrtan cilj. "Cilj su trbušnjaci, želim da mi se lagano vide trbušni mišići", zaključuje s osmijehom.

