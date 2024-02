Pjevačica Jelena Žnidarić, poznata kao Zsa Zsa, na neki je način zaslužna za pobjedu Baby Lasagne na Dori 2024. Naime, da ona nije odustala od natjecanja, on ne bi ni sudjelovao. Zsa Zsa je trebala nastupiti s pjesmom 'Probudi usne moje', no iz privatnih je razloga odlučila ne sudjelovati. Nitko nije mogao ni pretpostaviti da će se stvari odigrati na ovaj način - da će je zamijeniti natjecatelj koji će na kraju i pobijediti!

Jelena je za Net.hr izjavila da je oduševljena takvim raspletom, a otkrila je i za koga je navijala te planira li se dogodine ponovno okušati na Dori.

"Ne mogu reći da sam navijala za jednu osobu jer previše je tamo ljudi koje volim i poštujem i kojima želim da im se snovi ostvare, zato uvijek Doru pratim iz zabave. Npr. zato sam odlučila da više nikad neću biti npr. u žiriju Dore - jedini način da budem fer prema svima s kojima sam prijateljica i prema ostalim izvođačima je da budem stroga i realna, maknem prijateljstva sa strane, a to ponekad može razočarati ljude. Tako da se uglavnom ne petljam u komentiranja drugih - znam da se svatko trudi maksimalno, koliko god je u njegovoj moći. Ako se ne trudi, onda ne bi ni trebao biti tamo. Između ostaloga, to je jedan od razloga zasto sam i odustala od Dore, znala da ne mogu trenutno dati svoj maksimum", rekla je Zsa Zsa za Net.hr.

O ovome mnogi nisu razmišljali

Istaknula je i jedan detalj zbog kojeg se posebno divi Baby Lasagni odnosno Marku Purišiću, a koji je mnogima promaknuo.

"Uspio se magično pripremiti u još kraćem roku od onog koji sam ja imala - ja mu se divim! Moram pohvaliti njegov tim, kreativu, brzinu, kvalitetu… Organizirali su i nastup i snimili bombastičan spot, odradili stotine ostalih zadataka oko Dore i ostali normalni i pribrani uz sva očekivanja i pritisak! Pokazao je da je za taj posao i podržavam ga iz dubine duš", rekla je Jelena te se osvrnula na svoje odustajanje od natjecanja:

"Presretna sam jer sam skroz slučajno, na neki način, kumovala njegovom ulasku na Doru, koji je apsolutno zaslužen i, iskreno, bolji izbor nego bih u datom trenutku to bila ja. Svaka mu čast! Bravo! Osjećam se kao da sam ja bila na Dori!" kaže Jelena te dodaje: "Želim mu ovakvu hrabrost, ludost, karizmu i normalnost kroz cijeli ovaj put - i sam je rekao, još nije gotovo, sad tek kreće! Ali mislim da se svi slažemo da je spreman i da se ove zvijezde nisu slučajno posložile tako! Moja odluka, koja nije uopće bila tako laka kako se čini, sad je dobila potvrdu ispravnosti i mirno spavam! Zato mi nije žao! Priliku je dobio netko tko ju je iskoristio na najbolji mogući način!"

Poruka hejterima

Osvrnula se i na komentare kako je "na Dori bilo puno boljih pjevača od Baby Lasagne".

"Za sve one koji govore da ne zna pjevati - to je vrsta glazbe koja ne iziskuje ne znam kakve vokalne egzibicije, a i sama Eurovizija odavno na prvo mjesto stavlja show, karizmu, 'hype' - što kladionice i pokazuju. Neke od najvećih zvijezda u povijesti nisu i najbolji vokalisti na svijetu. Radi se o cijelom paketu", kaže Jelena.

Pitali smo je planira li se dogodine prijaviti na Doru.

"Što se tiče mene i Dore - nemam pojma. Ja sam se zatvorila u sobu i pišem pjesme, radim. Mislim da je vrijeme da sljedeći članak koji bude pisan o meni bude vezan uz moju glazbu. Zaista bih to voljela! Život te nekad odvede u razne lude smjerove, ali meni stalno servira šanse da se 'vratim na scenu' - pa ću se potruditi ne razočarati one koji bi to možda voljeli", zaključila je Zsa Zsa za Net.hr.

