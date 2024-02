Ugostitelj Zlatko Kovač ugostio je protukandidate drugog tjedna ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je 35 bodova. Jedinu desetku dobio je od Dunje, koja je i sama svoju ocjenu nazvala poklonjenom. "Sve u svemu bilo je ok", dodala je. Devetku je Zlatku udijelio Mario - i to zbog slabo posoljenog glavnog jela, a osmice je dobio od Ivane i Dinka. "Bilo je sve ok, ali nije bilo kao kod Dunje, domaćin je bio suzdržaniji, mislim da je to osmica", objasnio je Dinko. Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Pripravu večere Zlatko je započeo glavnim jelom - 'Šarenilom u kaputu'.

"To nisam sigurna, ali mogla bi biti teletina", pretpostavila je Ivana. Dinko se ponadao nadjevu od povrća i više različitih namirnica. Teleća rolada punjena mrkvom i keljom bila je prvo jelo kojeg se Zlatko prihvatio, a usto je poslužio punjene jastučiće i umak od šljiva. U pomoć je domaćinu stigao i prijatelj Alen, a nakon što su zajedničkim snagama napravili glavno jelo , uslijedio je 'Seljački specijalitet' - predjelo.

"Pretpostavljam da bi to mogli biti naresci", pretpostavila je Dunja, a Ivana je pretpostavila da će se raditi o suhim jezicima. Za kraj, Zlatko se prihvatio deserta - 'Oblizeka'. Međimurska gibanica klasik je kojim je domaćin ispoštovao svoj kraj do kraja.

Zlatko je goste ugodno dočekao

Ekipu je uskoro dočekao uz prigodne aperitive i vrsnog konobara Marijana, koji je poslužio Zlatkove goste. "Konobar je bio simpatičan, profesionalan, odradio je svoj posao na nivou", komentirao je Dinko. "Aperitiv na brodu je bio lijepo iznenađenje, probala sam božićni aperitiv i bio je jako fin", zaključila je Ivana.

Uskoro su se gosti zagrijali, a pred njih je stiglo predjelo 'Seljački specijalitet'.

"Nije mi se svidjelo što je konobar poslužio", komentirao je Mario činjenicu da ih je poslužio Marijan, a ne domaćin. "Okus predjela je bio u redu, samo što mi je meso bilo pomalo slano", komentirala je, pak, Ivana. Mariju je, s druge strane meso bilo odlično zasoljeno, a sve ostalo bilo mu je, kaže, slabo. "Nisam obožavatelj jezika, meso iz tiblice je bilo super, zadovoljan sam", zaključio je Dinko.

'Šarenilo u kaputu' iduće je stiglo pred kandidate.

"Izgled glavnog jela bio je solidan, no salata i ta mrkvica, salata mi nije odgovarala", komentirala je Ivana iskreno. "Ravioli su mi bili malo bezukusni", dodao je Dinko, a složio se i Mario. "Teletina fino mekana, pečena, top", pohvalila je, pak, meso Dunja.

Razveselio ekipu poklonima

Za kraj, stigao je pred ekipu desert - 'Oblizek'.

"Gibanica je bila lijepo servirana, pogotovo s ribizlom i kupinama", komentirala je Ivana. "Lijepo je izgledalo", dodao je Dinko. Ekipa je pohvalila desert, no primijetili su i da je domaćin cijele večeri bio tiši nego inače. Unatoč tišini, večer je prošla u ugodnom i lijepom tonu, a ekipu je Zlatko razveselio i prigodnim poklonima.

"Bio je malo možda umoran ili u tremi, možda sam očekivala da će biti veseliji, ali možda je večeras takav dan", zaključila je Ivana o domaćinu. Razveselio se Zlatko ipak kada su ekipi zasvirali 'Vragolani'. Tamburaši su na kraju sjajno zaključili večer.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

