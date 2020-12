ZDRAVKA SA SMIJEŠKOM NAPUSTILA SHOW, BORI SE ZA 50.000 KUNA: Poznat je i prvi finalist pete sezone

U zadnjem velikom izazovi kandidati su se borili za zlatnu ulaznicu za finale, a bila im je potrebna fizička i mentalna snaga

U večerašnjoj epizodi ‘Života na vagi’ kandidati su nastavili s vaganjem, a o tome tko neće ući u finale odlučit će kandidati, odnosno žuta linija. ”Tri najlošija rezultata bit će ugrožena, a tri iznad žute linije spašena”, rekla je Sanja, a na vagu je stao Matej, kojem je želja bila doći ispod sto kilograma. I ta velika želja se ostvarila! Sa 102,9 kilograma Matej je došao u dvoznamenkasti klub i sada ima 99,4 kilograma. Trener Edo bio je u čudu što je Matej skinuo čak 3,5 kilograma, ali je dodao da kad si jednom sportaš, tijelo uvijek pamti. ”Što ti je sportski metabolizam! Djeco, vježbajte, tijelo pamti. Budite sportski aktivni, bilo kako, krećite se. Kad-tad, prije ili poslije, tijelo će vas nagraditi”, rekao je Edo.

Matej je bio oduševljen. ”Nisam imao sto kila bar pet-šest godina. Presretan sam. Došao sam s ciljem pasti ispod sto kilograma i postigao sam to prije nego je došao kraj showa”, s osmijehom je rekao Matej dodajući da su mu se ciljevi sad povećali, a Edo je komentirao da je Matej izgubio trećinu sebe, što je ogroman uspjeh. Budući da je Matej zaradio i kilogram prednosti na vaganju, izgubio je 4,5 kilograma.

I Marica pala ispod 100 kilograma

Marica je bila sljedeća na redu za vagu. Zadnje joj je vaga pokazala 102 kilograma, a priželjkivala je pasti ispod sto kilograma – i uspjela je! Izgubila je 2,5 kilograma pa sada ima 99,5. ”Osjećaj je stvarno fantastičan! Nakon dugo, dugo vremena nema više one brojkice naprijed. Vrhunski, stvarno!” presretna je bila Marica.

”Ispadnem li ja danas ili ostanem do finala, uopće mi nije bitno. Bitno mi je da sam se dobro zabavio, dobro kila skinuo i našao nove prijatelje”, rekao je Dodo prije nego je stao na vagu, a onda ponovio da nema motivaciju za ostanak do finala. Maji i Edi nije bilo jasno zašto više nema motivaciju kada je još uvijek u natjecanju. ”Možda tako priča jer ga je strah da će imati loš rezultat na vagi pa mu je to opravdanje”, zaključila je Maja.

Dominik je na posljednjem vaganju imao 120, 4 kilograma, a skinuo je 4,6 kilograma! Sada ima 115,8 kilograma, a rekao je da je nakon ovog rezultata ipak malo motiviraniji.

Zdravka napustila show

Ispod žute linije našli su se Petra, Ante i Zdravka, a kandidati su morali napisati koga izbacuju iz showa. Zdravka je napisala Petru, dok su svi, osim Marice koja je napisala Antu, napisali Zdravku, a najviše je sve šokiralo što je i Ante napisao njezino ime uz obrazloženje da je Zdravka premorena i da je zaslužila drugu nagradu. ”Želim joj da ona uzme 50 tisuća kuna, a ne netko drugi tko je već vani”, rekao je Ante dodajući da je to napravio dobronamjerno. ”Ako uđe u finale i bilo tko od nas tri muška bude s njom, mislim da su joj šanse baš nikakve, a vani, ta druga nagrada je sigurno njezina”, zaključio je Ante.

Splićanka je napustila show, a prije nego je otišla rekla je da je zahvalna što je odabrana među tolikim kandidatima te da će ostati zapamćena i po još nečemu. ”Nadam se da sam ostavila traga barem po tome što sam ostala jedina u timu, a to se nikad nije dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i šire! Nadam se da ću tako nastaviti i vani!”, smijala se Zdravka, koja je u show ušla sa 123 kilograma, a iz njega izašla lakša za 32,5 pa tako odlazi kući sa 90,5 kilograma.

Prvi finalist

Ja sam samu sebe već pobijedila i svoj život. Jer znam kakva izlazim van, koliko sam jača i puna samopouzdanja”, rekla je Marica nakon što su se vratili u kuću, a uslijedio je i trening. No ne bilo kakav. Treneri su rekli kandidatima da će otići u selo i pomoći suseljanima Stare Kapele pa su im cijepali i slagali drva, a nakon toga još odradili i trening.

Uslijedio je i zadnji veliki izazov. ”Za ovaj izazov treba vam snaga, fizička i mentalna. Primit ćete se za šipku da su vam ruke iznad glave, a nakon toga morate ostati visjeti što duže. Nagrada za koju se borite zlatna je ulaznica za finale”, otkrili su treneri, a na kraju je pobijedio Matej i tako postao prvi finalist pete sezone showa ‘Život na vagi’.

Što kandidate čeka u finalnom ciklusu i kome se još smiješi finale, gledatelji će doznati sutra od 21:15 sati.