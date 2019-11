ZALJUBLJENI MARINO ČEKAT ĆE SARU VANI: ‘U tom bijesu nisam uopće razmišljao o njoj, žao mi je…’

Priznaje da najviše žali zbog toga što nije mislio na nju kada je tražio kandidate da ga pošalju doma

U posljednjoj ovotjednoj epizodi nakon vaganja je show napustio Marino Marušić. Zadranin je pred kraj postao vrlo demotiviran i nedostajala mu je obitelj te je, usprkos trenerovu upozorenju da nema “samoizbacivanja”, nagovorio ostale članove tima da njega pošalju kući.

Sara nije skrivala tugu

To je najteže palo njegovoj djevojci Sari Sitarić, s kojom je započeo vezu upravo u “Životu na vagi”. Osamnaestogodišnjakinja nije skrivala suze nakon njegova ispadanja. “Meni je samo žao što on nije vidio koliki potencijal ima”, komentirala je uplakana Sara.

Nikomu, pa tako ni njemu, nije bilo jednostavno upustiti se u ovu veliku životnu transformaciju, a za RTL TV Marino je otkrio što mu je bilo najteže.

“U ‘Životu na vagi’ najteže mi je bilo trenirati s ovoliko kilograma na leđima, ponekad bi izgledalo da sam dosta lijen, ali davao sam sve od sebe. Nekada srce hoće, ali tijelo ne može. Svatko tko misli da je lako neka proba, lako je osuđivati druge”, kaže Marino, koji je u show ušao sa 167,1 kilograma, te dodaje: “Nisam došao do neke vidljive fizičke promjene, ali siguran sam da ću vani nastaviti pravim putem.”

Saru će čekati vani

O mlađahnoj Sari ima samo lijepe riječi. “Sara i ja smo sklopili jedno lijepo prijateljstvo, mogu reći da ima tu i malo više od samoga prijateljstva. Sara mi je zapela za oko od prvoga dana. Ja sam joj prvi prišao i tako je počelo. Privukla me svojom dobrotom i iskrenošću te željom da pomogne svima, naravno i ljepotom”, kaže 26-godišnjak.

Priznaje i da najviše žali zbog toga što nije mislio na nju kada je tražio kandidate da ga pošalju doma. “Kad sam nagovarao svoj tim da me izbaci, nisam uopće u tom bijesu razmišljao o Sari, što je jako ružno s moje strane. Nisam imao pojma koliko će ona biti tužna zbog moga izlaska, ali poslije je već bilo kasno. Morao sam napustiti show, ali ja je čekam dok završi svoj put u ovom showu i nadam se da će daleko dogurati”, objašnjava Marušić.

“Kratko je to vrijeme da mogu reći da sam sve naučio, ali sigurno sam dobio dosta novih i korisnih informacija te ću ih primjeniti i vani. Show me dosta motivirao, iako to zbog moje molbe da me se izbaci ne djeluje tako, ali znam da ću nastaviti dalje jako i pokazati da mogu i hoću. Uostalom, sljedeći put kada vidim Saru, želim da i ona bude zadovoljna sa mnom”, zaključuje zaljubljeni Zadranin.