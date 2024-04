Iluzionist Milorad 'Casper' Mišković ugostio je ekipu četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' koju možete gledati na RTL-u i platformi Voyo. Za svoju večeru dobio je maksimalnih 40 bodova, a njegova jela ekipa je ocijenila magičnima! Casper je začarao svoje goste sjajnim jelima.

Pripravu večere započeo je Milorad desertom 'Šuma u bijelom'. "Desert, sasvim logično šumsko voće, šlag i ne znam što će još izmađijati", komentirao je Florijan. Svoju verziju cheesecakea mađioničar je priveo kraju, a onda se bacio na glavno jelo.

'Debela Berta' izazvala je kod ekipe različite reakcije. Lignje punjene kozicama poslužio je domaćin s pečenim krumpirima. Za kraj, Milorad se bacio na predjelo naziva 'Posljednji skok u pijat'.

"Pretpostavljam da će to biti žabice", pretpostavio je Florijan, a složio se i Goran. Žablje krakove domaćin je pohao, a usto je spravio i papaline te salatu i tartar.

Pomogla mu je supruga

Veliku je pomoć pri pripravu večere domaćin imao od svoje supruge, a onda se okrenuo pripremi za dolazak gostiju. Dočekao ih je u svom mađioničarskom izdanju i tako otpočeo magičnu večer. Ekipa je odmah dobila i par trikova.

"Očekivao sam da će nas dočekati u svom stilu", pohvalio je Florijan doček. Ponudio je ekipi orahovac, rakiju od šipka, višnju i rogač s medom.

"Napravio je baš vrhunski doček, bilo je top", pohvalio je domaćina Florijan.

Zabavni doček nastavio se 'Posljednjim skokom u pijat' - žabljim krakovima i papalinama.

"Predjelo - to je nevjerojatno, magično", pohvalio je Goran žabe i papaline. Oduševljenje nije skrivao ni Florijan. "Obožavam to jelo, a rijetko jedem", ispričao je.

"Nije me teško nagovoriti, nije me se dojmilo, no probala sam žablje krakove", zaključila je, pak, Ivana svoju sagu s žabom.

Uslijedila je 'Debela Berta' kao glavno jelo - punjene lignje, krumpiri i blitva, a nakon pohvala stigao je na red i desert.

"Volio bih više da je bio čokoladni kolač, oduševila me izvedba svega, sve te šumske bobice", komentirao je desert Florijan.

Nakon kraja večere, domaćin je ekipi udijelio i divne poklone te kao iznenađenje još jednom izveo svoje simpatične trikove, a uslijedila je i svirka dua 'Last Minute'.

