Zaboravljena naušnica otkrila istinu? Napet odnos Domazeta i Badurine na kušnji

U središtu najnovije drame RTL-ove serije "Divlje pčele", našli su se Toma Domazet i Ranko Badurina, čiji je odnos, važan za njihove buduće planove, ozbiljno poljuljan zbog – jedne naušnice. Neočekivani predmet pronađen u Domazetovoj sobi postao je okidač za sumnje, teške riječi i pitanje povjerenja koje se donedavno činilo neupitnim.

Bez okolišanja

Čini se da je Badurina izgubio strpljenje. Umjesto odugovlačenja, odlučio je krenuti izravno i Domazeta suočiti s optužbom: “Bit ću potpuno otvoren. Ne želim da me gledaš u oči i lažeš”, naglasio je, ostavljajući mu vrlo malo prostora. Pitanje koje je uslijedilo pogodilo je ravno u središte problema: “Što je Mirjana Vukas radila u tvojoj sobi?”

Domazet je isprva pokušao glumiti iznenađenje, no Badurina je već imao dokaz – naušnicu pronađenu na podu. Domazet je pokušao relativizirati situaciju pitanjem kako je uopće siguran da pripada Mirjani, no Badurina je bez premišljanja uzvratio: “Znam da je njezina.” Objasnio je kako ju je nedavno sreo i odmah primijetio da nosi samo jednu naušnicu, identičnu onoj iz sobe. S tim detaljem, a uz svjedoka Rajku, Domazetovo poricanje palo je u vodu.

Narušeno povjerenje

Pritisnut dokazima, pokušao je objasniti da ne zna kako se naušnica našla u njegovoj sobi, tvrdeći da tamo ulazi samo Zora, i to zbog pospremanja. No pogled na Badurinu jasno mu je rekao sve. “Vidim da mi ne vjeruješ”, priznao je poraženo, svjestan da je narušeno povjerenje ono najgore što mu se moglo dogoditi. Kasnije je priznao da mu je upravo Ranko ključan saveznik i da mu je važno vratiti njegovu potporu.

Iako ostaje nepoznanica kako je i zašto Mirjana bila u Domazetovoj sobi, posljedice su već vidljive. Njihov odnos dobio je ozbiljnu pukotinu, a pitanje koje sada visi u zraku glasi – može li se jednom izgubljeno povjerenje uopće vratiti ili je početak većeg raspada tek krenuo?

