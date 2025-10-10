Za bebu saznao netom prije izolacije: Dominik iz 'Života na vagi' pričao nam koliko mu je teško

Fizioterapeutu Dominiku (32) iz Dugog Sela koji trenutno sudjeluje u emisiji "Život na vagi" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, djeca su glavni motiv za sve što radi, odnosno glavni razlog njegovog sudjelovanja u istoimenom showu. Trenutno očekuje peto dijete, a vijest o trudnoći supruge saznao je nekoliko dana prije nego što je ušao u izolaciju.

Dominik i njegova supruga imaju četvero djece, sina Benjamina te kćeri Ilijanu, Gabrijelu i Rafaelu, a peto je na putu. Iako je njegova obitelj već sada velika i vesela, Dominik ističe kako ne zna hoće li ovo biti zadnje dijete, ali su, kaže, otvoreni svemu što život donosi. Njegova supruga, kojoj s ponosom pridaje naziv "superžena", velika je podrška u njegovom životu i zajedno su uspjeli izgraditi obitelj iz snova, a najnoviji član u njihovoj obitelji samo će dodatno obogatiti njihov zajednički život. S Dominikom smo razgovarali kako je to imati veliku obitelj, ljubavi i svemu što ga čeka nakon povratka obitelji. U nastavku pročitajte što nam je rekao.

Imate četvero djece i peto na putu. Kako se osjećate?

Osjećam se sretno i blagoslovljeno. Veliki je to pritisak u situaciji u kojoj se nalazim, izoliran od obitelji, bez komunikacije s njima i u izrazito zahtjevnim uvjetima, mentalno i fizički.

Ali uvijek ponavljam i nikad neću prestati sve zasluge za svoj uspjeh priznavati supruzi koja, siguran sam, doma sve dobro vodi, upravlja i podnosi. Vjerujem da je uz pomoć naših mnogobrojnih prijatelja i obitelji sve puno lakše, ali veselim se danima kada ću doći doma i samim time svojoj obitelji biti na usluzi.

Je li vam poznat spol? Ako ne, priželjkujete li dječaka ili djevojčicu?

Pregled još nije dao jasnu sliku spola djeteta, ali veselimo se bez obzira na spol. Znamo čak i imena - ako bude dječak, zvat će se Emanuel, a ako bude djevojčica Mihaela. Tada bismo imali tri djevojčice koje će biti unutar godine dana razlike pa kada već imamo Gabrijelu i Rafaelu, zašto ne dobiti još jednog Arkanđela zaštitnika?

Prilikom ulaska u show izjavili ste da su djeca glavni motiv vašeg ulaska u 'Život na vagi'. Osjećate li da ste trenutno ograničeni u nekim aktivnostima s djecom? Ako da, koje su to?

Vjerujem da više neće biti ograničenja. Jedina motivacija su mi supruga i djeca i moji su najveći navijači. S obzirom na to da sam još uvijek u procesu gubljenja kilograma, ali formom sam daleko bolji nego kada sam ušao, vjerujem da neće biti te prepreke koju zajedno nećemo nadići.

Kako je to biti velika obitelj? Koji su najveći izazovi?

Kada sam kao mladić razmišljao o svojoj obitelji, volio sam pjevušiti pjesmu 'Kuća puna naroda'. To je stvarno, kako i sama pjesma kaže, meni najveća nagrada. Gledati njih kako postaju svoji, jedinstveni i predivni ljudi ne može zamijeniti nijedna druga ovozemaljska radost. Najveći je izazov uvijek i samo vrijeme uz sve obveze života, dati se svakome od njih potpuno i predano da osjete i znaju da smo mi tu uvijek za njih, što god pošlo po zlu.

Kako dijelite obiteljske obveze s vašom suprugom? Koji je po vama najbolji način za dogovor oko takvih stvari?

Kod nas nema neke točno određene podjele. S obzirom na to da je supruga doma, ona preuzima većinu toga na sebe pa je i samim tim veći teret na njoj. Ja joj u svemu maksimalno pomažem s obzirom na to da sam više vremena na poslu. Ali najbolji alat za rješavanje svih problema koji se nađu po putu je slušanje svog bračnog partnera, međusobno poštovanje, puno ljubavi i iskren razgovor. Kad to postoji, sve poteškoće se lako rješavaju.

Zasigurno je teško biti odvojen od obitelji. Koja vam sretna misao ili neka uspomena uvijek vrati osmijeh na lice?

To nitko ne može razumjeti osim ljudi koji su to prošli. Ovaj format je jedna izrazito teška okolina za svakog kandidata, posebno za roditelje. Kao što sam već rekao, mentalno i fizički je jako izazovno, izoliran si i sav taj stres često nevoljko izvlači loše iz nas.

Mislim da je 'Život na vagi' za sve roditelje koji su prošli kroz ovaj show jedno jako intenzivno iskustvo. Kad god mi je teško, pogledam njihove fotografije i sjetim se da je sve ovo za njih i njihovu bolju budućnost... Budućnost uz zdravog i prisutnog tatu.

Što je ono što ćete prvo napraviti kada dođete do željenog rezultata u emisiji, a nešto je što smatrate da trenutno ne možete?

Iskreno, nisam o tome razmišljao. Ali sigurno ćemo, kad prođe ovaj proces, nadoknaditi sve trenutke koje sam propustio dok nisam bio doma. Dat ću na prijedlog supruzi i djeci gdje bismo išli ili što bi radili pa ćemo baš to učiniti.

Puno dugujem svojoj supruzi i nadam se da ću joj se znati na adekvatan način odužiti za žrtvu koju je podnijela za mene, tako da ću osluškivati njezine želje i potrebe.

