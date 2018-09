TV PREPORUKA DANA: Večer puno uzbuđenja donose filmovi Bogovi Egipta, Namještaljka, Sudac i Oslobađanje

HRT2, 13.15, KRIMI TRILER, U hakerskoj mreži

Usred noći u stan Juliane Schubert (C. Peters) i njezinog dečka Philippa (F. Knopp) upadaju specijalni policajci, uhite Juliane i vode je u postaju pod optužbom za terorističko djelovanje. Isprva Juliane vjeruje da je u pitanju nesporazum koji će brzo biti riješen, no zbivanja je demantiraju. Sve ukazuje na njezinu nedvojbenu krivnju: na njezino ime unajmljen je stan u kojemu su nađeni planovi za konstrukciju bombe; novac s njezinog računa prebačen je na račun terorističke organizacije; na njezino ime unajmljivana su sumnjiva vozila. Juliane počinje shvaćati da je netko jednostavno ukrao njezin identitet, no policija joj ne vjeruje. Iako na slobodi, ona živi u mreži kojoj ni sama ne može pojmiti razmjere: ne može dignuti novac s računa, ne može otputovati na službeni put, nema više ni povjerenje poslodavca, te je suspendirana. Počinje osjećati kako je netko danonoćno prati, u sve oko sebe sumnja i sama počinje istraživati.

HRT3, 17.15, KRIMI SERIJA, Ubojstvo, napisala je

Istražitelj osiguravajućeg društva Dennis Stanton upleten je u ubojstvo odvjetnika koji je naljutio mnoge bivše: bivše muževe, svoju vlastitu bivšu ženu, čak i bivšeg murjaka, sad odvjetnika.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Reginino tijelo dovoze u bolnicu. Henry i Sarah pripremaju se za obdukciju i otkrivaju da Regina nije umrla utapanjem. No je li se ubila ili su je ubili? Sarah istražuje. Anna i Henry tješe jedno drugo i pitaju se je li veza realna opcija.

DOMA TV, 20.35, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Kad glasovi u glavi odvedu ženu do trupla poduzetnika osumnjičenog za korupciju, ekipa će pokušati otkriti što se to događa da bi saznala kako žena skriva više nego što i sama zna. McGee i Delilah ne slažu se u tome trebaju li saznati spol djeteta.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Novine

Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) je u pritvoru pa razvoj situacije u “Novinama” pokušava kontrolirati preko svoje odvjetnice Hane Mašić (Dajana Čuljak). Dubravka Kardum (Edita Karađole) kao ispovjednu tajnu priznaje nadbiskupu Bilaveru (Zdenko Botić) da je ona skrivila prometnu nesreću u kojoj je poginulo troje mladih ljudi. Nadbiskup traži da njezin sin na mjesto glavnog urednika “Novina” vrati Martina Vidova (Zijad Gračić). Nakon posjeta pretučenom šefu krimpolicije Juri Joliću (Dražen Mikulić), koji mu potvrđuje da Kardumovi imaju neke veze s prometnom nesrećom, Andrej Marinković (Goran Marković) se sastaje s gradonačelnikom Tomaševićem (Dragan Despot). Pristaje biti njegov glasnogovornik u Tomaševićevoj predstojećoj predsjedničkoj kampanji. Andrejeva nova djevojka Renata Savić (Anja Matković) to mu oštro zamjera. Nikola Martić (Trpimir Jurkić) sučeljava se i prijeti kolovođi skupine razrednih kolega koji maltretiraju njegovog sina.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Namještaljka

Dugogodišnji prijatelji Sonny (Curtis “50 Cent” Jackson), Vincent (R. Phillippe) i Dave (B. Granstaff) odrastali su zajedno na detroitskim ulicama predodređeni za kriminal. Poslije uspješne ali krvave pljačke dijamanata, Vincent se okrenuo protiv svojih prijatelja i pucao u njih. Ali Sonny je preživio, a kad se oporavio, željan osvete, udružio se s najopasnijim mafijašem (B. Willis) u gradu.

RTL TV, 21.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Bogovi Egipta

U drevnom Egiptu bogovi žive među ljudima, od kojih se razlikuju visinom, zlatnom krvi i mogućnosti božanske preobrazbe. Mladi lopov Bek (Brenton Thwaites) i njegova djevojka Zaya (Courtney Eaton) prisustvuju krunidbi Horusa (Nikolaj Coster-Waldau). Za vrijeme ceremonije, Ozirisa (Bryan Brown) ubije njegov ljubomorni brat Set (Gerard Butler), koji zauzme prijestolje i objavi novu vladavinu u kojoj mrtvi moraju platiti bogatstvom ako žele prijeći u zagrobni život, dok su Horusu uklonjene oči, izvor njegove moći te je umalo ubijen. Horusova ljubav Hathor (Élodie Yung) moli Seta da ga poštedi te je Horus poslan u progonstvo u zamjenu za predaju čitavog Egipta. Godinu dana kasnije, Bek radi na gradnji spomenika, dok je Zaya robinja Setovog glavnog arhitekta Urshua. Vjerujući da je Horus jedini koji može svladati Seta, ona daje Beku tlocrt Setove riznice i piramide.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Na petu godišnjicu prvog spoja Sheldon uvrijedi Amy kada joj, umjesto da se fokusira na nju, predloži da gledaju Flasha na TV-u. Jednako tako, Sheldon ne razumije zašto svi misle da se njihova veza razvija presporo zato Amy odluči učiniti korak unazad te mu govori da treba pauzu i da mora razmisliti o njihovom odnosu. U međuvremenu, Leonard i Penny spontano odluče vjenčati se u Las Vegasu. Na putu do odredišta koje označava njihov nov početak, Leonard prizna da je prije dvije godine, kada je bio na putu na Sjevernom moru, u pijanom stanju poljubio jednu djevojku.

FOX CRIME, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Instinkt

Dr. Dylan Reinhart (Alan Cumming) bivši je operativac CIA-e, koji uživa u mirnom i lagodnom životu sveučilišnog profesora psihologije. Uz uspješnu profesorsku karijeru, Dr. Dylan priznati je autor knjiga. Njegov ugodni život bit će jednom zauvijek prekinut u trenutku kada njujorška policija zatraži njegovu pomoć. Naime, novi serijski ubojica koristi prvu knjigu Dr. Reinharta kao inspiraciju za svoja ubojstva. Ova bizarna situacija natjerat će profesora da zamijeni lagodan život novom pustolovinom unutar njujorške policije. Karizmatični Dr. Reinhart, čije razmišljanje često odlazi u smjeru kršenja pravila i propitivanja autoriteta, morat će naći zajednički jezik s ispravnom i odgovornom detektivkom Lizzie Needham (Bojana Novaković). Zbog nedavne traume detektivka Lizzie odbijala je rad s partnerima, ali profesor Reinhart će joj promijeniti mišljenje. Novi detektivski par istraživat će nerješive slučajeve u kojima će biti neophodna pomoć ekscentričnog profesora.

HRT2, 22.25, DRAMSKA SERIJA, Domovina

Quinn se uporno svađa s Carrie i odbija njezinu pomoć, a ne pije ni lijekove pa je Carrie prisiljena pozvati pojačanje dok je na poslu. Reda i Carrie otkriju da je njihov klijent Sekou u stanu imao 5.000 dolara u gotovini za koje FBI tvrdi da potječu iz islamske države u Nigeriji. Da stvar bude gora, ispostavlja se da se prijatelj koji mu je navodno pozajmio novac lažno predstavljao i sad je nestao bez traga. Saul posjeti Carrie i optuži je da je savjetovala novoizabranu predsjednicu o nacionalnoj sigurnosti, osobito o napadima dronovima. Dar razgovara sa šefom predsjedničina ureda o izraelskoj dojavi da Iran vara u nuklearnom dogovoru i predlaže zajedničku tajnu operaciju s Mossadom.

HRT3, 23.10, PUSTOLOVNI TRILER, Oslobađanje

Lewis povede trojicu svojih prijatelja – Eda, Drewa i Bobbyja – na rafting kanuima niz rijeku Cahulawassee koja će s uzbudljivim krajolikom koji ju okružuje uskoro biti uništena zbog izgradnje hidrocentrale. Četvorica gradskih muškarca, poslovnih ljudi, nada se nezaboravnoj pustolovini, no ne slute da ih na putovanju rijekom očekuje pravi užas i borba za opstanak…

“Oslobađanje”, jedan od kultnih filmova sedamdesetih, redateljsko-producentski je projekt britanskog sineasta Johna Boormana (Point Blank, Excalibur – mač kralja Arthura, Nada i slava) koji se često ogledao u američkoj kinematografiji. Riječ je o rijetko viđenom spoju pustolovnog filma i trilera s elementima horora, koji istodobno ima snažan metaforički potencijal i govori o suodnosu prirode i civilizacije kako na vanjskoj, tako i unutarnjoj, duševnoj i duhovnoj razini.

NOVA TV, 23.55, OBITELJSKA DRAMA, Sudac

Robert Downey Jr. tumači Hanka Palmera, uspješnog odvjetnika koji se vraća u dom u kojem je proveo djetinjstvo, gdje otkriva da je njegov otuđeni otac (Robert Duvall) osumnjičen za ubojstvo. Hank nema drugog izbora nego staviti vlastiti život na čekanje kako bi se posvetio svojem hladnom ocu, gradskom sudcu koji umire od raka i optužen je za ubojstvo. Odlučan da ustanovi pravu istinu, Hank se mora ponovno spojiti s članovima obitelji s kojima je odavno izgubio kontakt… Robert Duvall je za ulogu u ovom filmu nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.