TV PREPORUKA DANA: Crna komedija Kolovoz u okrugu Osage prati živote snažnih žena iz obitelji Weston

HRT2, 13.25, TRILER, Ispod površine

Shane (J. Vilasuso) radi u luci kao šef utovara i istovara. Njegova plaća nije dovoljno velika za zaručnički prsten koji je kupio svojoj djevojci Cameron (J. Wade), no kaže da je štedio za njega. Na poslu knjigovotkinja Kelly, koja je ujedno i njegova bivša djevojka, otkriva kako je u evidenciji kontejnera krivotvorio podatke kroz dulje vremensko razdoblje. On joj obećava da će sve razjasniti, moli samo nekoliko dana vremena, no ona mu daje samo rok od 24 sata. Istog dana Shane joj telefonira i traži da se sastanu. Kelly je stigla prva, a malo potom u velikoj je brzini stiglo vozilo koje ju je doslovno pregazilo. Ostala je živa no s teškim ozljedama. Već sljedeće jutro na licu mjesta uz policiju našla se televizijska novinarka agresivnog stila koja je prva objavila kako policija sumnja na Shanea.

HRT1, 20.05, CRNA KOMEDIJA, Kolovoz u okrugu Osage

Obiteljska kriza vraća vraća članove obitelji u Oklahomu, u kuću u kojoj su odrasli, kao i disfunkcionalnoj ženi koja ih je odgojila – njihovoj majci Violet (M. Streep). Obitelj ujedinjuje iznenadni nestanak glave obitelji, muža i oca, Beverlyja Westona (S. Shepard)…

Film je nominiran za dva Oscara, u kategoriji glavna ženska uloge (M.Streep) i sporedna ženska uloga (J. Roberts), a u istim je kategorijama nominiran za Zlatni globus.

Snimljeno prema istoimenom kazališnom djelu Tracy Letts, koja je i scenaristica filma.

HRT3, 20.05, PRIJENOS, Svečano otvorenje 48. Varaždinskih baroknih večeri

Ove godine zemlja – partner festivala je Japan, a svečanost otvorenja pripala je jedinstvenom Hrvatskom baroknom ansamblu HRBA , priznatim solistima iz japanskog orkestra Libera Classica, vokalnom ansamblu La Fontaverde koji je 2002. utemeljila japanska sopranistica Midori Suzuki te varaždinskom mješovitom pjevačkom zboru Chorus angelicus, a sve pod umjetničkim vodstvom dirigenta Hidemija Suzukija. Na našem najvećem i najstarijem festivalu barokne glazbe, u prijenosu iz varaždinske katedrale, vrsni glazbenici koji sviraju na autentičnim instrumentima te ugledni japanski solisti, predstavit će se skladbama dvojice majstora toga stila: Georga Philippa Telemanna i Antonija Vivaldija.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Početak 1968., godine promjena, obećava velike izazove u privatnim i profesionalnim životima Endeavoura i njegovih kolega. Endeavour, koji je nedavno promaknut, prisiljen je biti mentor novom kolegi Fancyju, dok Thursday počinje razmišljati o životu nakon policije. No u Oxfordu zločinci nikad ne miruju i ekipa nastavlja proučavati tajanstvene i intrigantne slučajeve umorstava, pohlepe i prijevare. Za to vrijeme porast organiziranog kriminala u gradu prijeti da zauvijek promijeni Oxford. Kako se 1968. bliži kraju, hoće li život u policijskoj postaji Cowley ikada više biti isti?

HRT2, 21.45, TRILER SERIJA, Tajna kuće na broju 10

Isti događaji viđeni Timovim očima… Novopečeni bračni par, Tim i Beryl, seli se u Ulicu Rillington br. 10 i sprijateljuje sa svojim susjedima, starijim bračnim parom Christiejevima. S vremenom njihova veza zapada u teškoće, a Christiejevo zanimanje i utjecaj na mladi par poprima zlokoban ton.

RTL TV 22.10, KRIMI TRILER, Sicario

Provodeći raciju u kući meksičkog kartela u Arizoni, FBI agenti Kate Macer (Emily Blunt) i Reggie Wayne (Daniel Kuluuya) otkriju 12 raspadnutih tijela, ali i upadnu u zamku, u kojoj stradaju dva policajaca.Nakon racije, Katein nadređeni predloži joj da se pridruži specijalnom odredu Ministarstva pravosuđa, koji predvodi Matt Graver (Josh Brolin) te tajanstveni Alejandro Gillick (Benicio del Toro), tim koji ima zadatak uhititi poručnika Sonora kartela Manuela Díaza (Bernardo Saracino). Uvjerena da će posebni odred Díaza dovesti pred lice pravde, Kate se pridružuje. Tim putuje u Ciudad Juárez, u Meksiko, kako bi izručili Díazovog brata i pomoćnika Guillerma Díaza Diaz (Edgar Arreola). Kako bi osujetio moguću klopku, tim ubija nekolicinu osumnjičenih ubojica kartela, šokirajući Kate. Ajejandro muči Guillerma te doznaje za tunel koji koristi za krijumčarenje droge u Ameriku.

HRT1, 22.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: Obrat sudbine

Nisu svi predsjednički mandati počeli izborima niti su sve prve dame bile spremne za ono što ih je čekalo. U ovoj epizodi vidjet ćemo one žene koje su postale prve dame pukom slučajnošću i uspješno se nosile s time: Lady Bird Johnson, Edith Roosevelt i Betty Ford.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za sve je kriva svekrva

Nakon godina traženja onog pravog Charlotte ‘Charlie’ Cantilini (Jennifer Lopez) napokon pronalazi čovjeka svojih snova, Kevina Fieldsa (Michael Vartan), no tada otkriva da je njegova majka Viola (Jane Fonda) žena njezinih noćnih mora. Nedavno otpuštena voditeljica nacionalnih vijesti boji se da bi mogla izgubiti sina na isti način kako je upravo izgubila karijeru. Viola odlučuje prestraviti sinovu novu zaručnicu time što će postati najgora svekrva na svijetu, a Violina dugogodišnja asistentica Ruby (Wanda Sykes) daje sve od sebe kako bi pomogla Violi da ostvari svoje lude planove. No Charlie se odlučuje suprotstaviti pa započinje borba između dviju žena kako bi se saznalo koja je alfa-ženka.

HRT2, 22.35, AKCIJSKI KRIMI FILM, Vozilo 19

Amerikanac u bijegu s uvjetne kazne u Johannesburgu unajmi auto koji će ga uplesti u mrežu korumpirane mjesne policije. Zatekavši se u nepoznatom gradu, Michael (P. Walker) postaje meta sveobuhvatne policijske potrage nakon što slučajno unajmi auto u kojem u prtljažniku nađe zavezanu zviždačicu.

NOVA TV, 00.20, KOMEDIJA, Dozvola za vjenčanje

Tek zaručeni Ben Murphy (John Krasinski) i Sadie Jones (Mandy Moore) jedva čekaju da započnu sretan zajednički život, no problem nastane kada Sadiena obiteljska crkva svetog Augustina pod vodstvom velečasnog Franka (Robin Williams) ne želi blagosloviti njihovo zajedništvo. Frank naime smatra kako Benov i Sadien brak neće uspjeti ukoliko oni ne polože njegov predbračni tečaj koji po njemu garantira uspjeh. Rigoroznim rasporedom, čudnim savjetima, pomalo otkvačenim zadacima i izravnim zadiranjem u njihov privatan život velečasni Frank stavlja njihov odnos na kušnju.

RTL TV, 00.30, DRAMA, Krive su zvijezde

Hazel (Shailene Woodley) je inteligentna i duhovita djevojka iz Indianapolisa, koja boluje od tumora koji se proširio na pluća. Njezina majka je uvjeri da se pridruži sastancima podrške na kojima se druže pacijenti s istim zdravstvenim problemima, koji se međusobno podržavaju te najbolje razumiju jer prolaze kroz iste nesretne okolnosti. U takvoj grupi Hazel upoznaje Augustusa (Ansel Elgort), šarmantnog tinejdžera, koji je uslijed raka koštane srži izgubio nogu, no sada je izliječen.