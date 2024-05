Ivan Krolo, pobjednik prve sezone "Života na vagi" povodom RTL-ovog 20. rođendana prisjetio se trenutka kada se prijavio u show koji mu je promijenio život. Propuštene epizode "Života na vagi" pogledajte na platformi Voyo!

"Bilo je zanimljivo. Nismo znali u što se upuštamo točno. Bilo je toga u Americi, ali ja stvarno nisam to gledao kako bi to trebalo izgledati, tako da se nisam nešto previše upućivao u to. Meni je samo bilo da upadnem unutra i da probam smršaviti, da probam riješiti taj teret s leđa i eto ostvarila mi se želja. Pobijedio sam u prvoj sezoni. Meni je sve bilo super, sve mi je bilo zanimljivo. Čak mi je najzanimljivije bilo kada je počelo emitiranje i kada smo organizirali besplatni trening na Jarunu s Mariom Mlinarićem. To je bio show program", rekao je Ivan za RTL.hr te dodao kako su bili iznenađeni odazivom te da se na Jarunu okupilo preko tisuće ljudi.

Foto: RTL

Ivan se dugo mučio s viškom kilograma, a "Život na vagi" bila je izvrsna prilika da napokon promijeni životne navike.

"I prije sam ja bio trener i trenirao, ali nekako u tom periodu života sam nekako bio izgubljen. Trebao mi je neki smisao. Nakupio sam kilograme i nikako ih se riješiti. Sva sreća, vidio sam poziv za 'Život na vagi' i bez ikakvog razmišljanja sam se prijavio", priznao je Ivan.

Pronašao ljubav

Pobjednik prve sezone komentirao je je li u kontaktu s ostalim kandidatima.

"Slabo se čujem s kandidatima iz prve sezone. Nekako nas je život odveo drugim putevima. Nisu svi tu. Svatko je na nekom svojem životnom putu. Čujemo se tu i tamo, ne samo s kandidatima iz prve sezone, nego i iz drugih sezona. Radili smo i neke projekte skupa", otkrio je.

Komentirao je i kako su ga nakon pobjede u showu prvih nekoliko godina ljudi na ulici svakodnevno zaustavljali i pitali za savjete.

"Meni je uvijek drago ako mogu ikome bilo kako pomoći, ako iz mojeg iskustva mogu nešto naučiti", rekao je Krolo.

Foto: RTL Ivan Krolo i Ivana Šimac

Krolo je naglasio kako mu je show "Život na vagi" promijenio život u cijelosti.

"Tada sam upoznao Ivanu, odnosno prije, na castingu. Ona mi je jednostavno ostala u glavi cijelo vrijeme…", rekao je Krolo te nastavio: "Kada je završio show nekako smo se našli. Dobio sam i novce, pobijedio sam, pronašao sam ljubav, preselio sam se u Zagreb, tu sam i radio, tako da.., promijenilo je sve nabolje!", zaključio je.

