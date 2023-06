Roditelji su imali i financijskih poteškoća, a kada je imao svega pet godina, razveli su se. No, to nije omelo razvoj njihova sina - završio je gimnaziju kao najuspješniji učenik u povijesti škole, a uskoro upisao i diplomirao pravo. Ubrzo je ostvario uspjeh u korporativnom odvjetništvu, no shvatio je da to nije svijet kojem pripada.