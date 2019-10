TRENERICA MAJA OTKRILA ŠTO MISLI O KANDIDATIMA I PRIZNALA: ‘Jedem sve, od bureka i pizze do špeka’

Maja je kroz godine rada stekla jako mnogo iskustva u radu s ljudima, a otkrila je i koji joj je dosadašnji izazov bio najveći

Magistra kineziologije Maja Ćustić postala je nova trenerica osmero kandidata u četvrtoj sezoni “Života na vagi”. U velikom intervjuu za RTL TV Maja je otkrila kako izgleda njezin radni dan u teretani, a kako u “Životu na vagi”, kakvo joj je iskustvo uopće biti dio jedne ovakve emisije i postoji li vježba koju mrzi raditi.

“Sudjelovanje u ‘Životu na vagi’ lijepa je životna priča, kako za kandidate, tako i za mene, puna emotivnih trenutaka. Slušajući njihove teške, tužne priče ne može se ostati suzdržan i ponekad ne zaplakati. Isprepletene su različite emocije i osjećaji, od tuge i nemoći do zadovoljstava, smijeha i pjesme. Iako je dosta fizički zahtjevno, ipak je zahtjevnije psihički jer pokušavate doprijeti do njih kako biste im mogli pomoći”, kaže Maja.

Iako je višak kilograma ono zbog čega su u showu, kandidati uz pomoć trenera moraju detektirati koji emotivni problemi ih navode da utjehu pronalaze u hrani. “Osim problema pretilosti, najveći je onaj u njihovoj glavi. Sve što se događa u glavi ostavlja trag na tijelu. Razbijanje emotivnih blokada, strah, prevelika samokritičnost te nisko samopouzdanje sve su to problemi s kojima se naši kandidati bore”, rezimira trenerica.

Rad s klijentima drugačiji je od onog s kandidatima

Maja je kroz godine rada stekla jako mnogo iskustva u radu s ljudima, a otkrila je i koji joj je dosadašnji izazov bio najveći. “Najveći izazov u ulozi trenera definitivno je bio rad sa slijepom osobom i s osobom koja je, nesretnim slučajem, ostala bez obje potkoljenice. Kroz to iskustvo i rad s njima naučila sam cijeniti život te shvatila da je moguće biti itekako aktivan, sretan i zadovoljan bez obzira na određeni hendikep”, kaže magistra.

No, trening s klijentima dosta se razlikuje od treninga s kandidatima. Maja pojašnjava na koji način: “Za početak, u radu s klijentima nemam zadano vrijeme za dolazak do željenog cilja, niti skinuti što je više kilograma moguće. Uz to, imam jako kratko razdoblje da kandidate naučim disati, pravilno izvesti određeni pokret i još mnogo toga što s klijentima mogu raditi kroz dulje vrijeme.

Rad u grupi puno je zahtjevniji za trenera nego individualni rad jer su kandidati različitih karaktera i mogućnosti. Moji klijenti većinom imaju drugačije želje, ali i probleme, a najmanje je onih koji se bore s viškom kilograma”.

A kako smo ovog tjedna svjedočili već prvom vaganju i prvim rezultatima, pitali smo Maju što njezina vaga pokazuje. “Nisam pobornik čestog vaganja te iz tog razloga nemam vagu u kući. S obzirom na to da sam se dosta ‘osušila’ radeći na ovom projektu, tek sam nedavno stala na vagu u teretani gdje radim jer me zanimalo koliko sam kilograma izgubila.

Važna je i pravilna prehrana

Smatram da učestalo vaganje na pojedince djeluje negativno. Vaga nam može davati smjernice što se u tijelu događa, ali tijelo je toliko čudan mehanizam da ponekad može pokazati neočekivano, a vi ste se baš jako trudili i pazili na prehranu. Takve situacije dovode do nezadovoljstva i često sve pada u vodu”, kaže Maja te daje jedan stručan savjet svima koji se bore s kilogramima i koji se važu kako bi vidjeli napredak: “Predlažem da odredite jedan dan u tjednu kada ćete stati na vagu i držite se toga”.

Osim pravilnog vježbanja i kretanja, potrebno je i pravilno se hraniti. A što se nalazi na Majinom meniju?

“Hahaha, dobro pitanje! Na mom meniju naći će se svega, od bureka i pizze do špeka, palačinki, variva, mesa, ribe, povrća. Zanimljivo je da čvarke jedem kroz cijelu godinu i svi mi se smiju kad to kažem.

Obožavam jesti i jedem svakih nekoliko sati, a svi koji me znaju uvijek se čude koliko mogu pojesti. S obzirom na posao kojim se bavim, vodim računa da jedem zdravu i iznimno kvalitetnu hranu. Zbog čestih poslovnih izbivanja iz kuće, imam vrlo malo vremena za pripremu hrane pa je to uvijek nešto što se brzo i lako pripremi i može se jesti cijeli dan”, otkriva.

‘Ima dana kada mi se ne da trenirati’

A otkriva i kako se zaljubila u sport pa kasnije i u kineziologiju. “Kao malo dijete često sam bila hiperaktivna. Otac nije imao sina pa je mene učio igrati nogomet. Nikada se nisam profesionalno bavila nekim sportom, a uvijek kada sam nešto isprobavala, ne bih se dugo zadržala. Tako se valjda rađala želja da postanem trenerica”, kaže kroz smijeh te otkriva što radi kad ne radi, točnije kad nije na treninzima.

“Uživam vježbati i nema vježbe koju ne volim izvoditi. Svaku vježbu koju radim, radim s razlogom i gledam na to kao na potrebu da budem zdrava i da se bolje osjećam u vlastitom tijelu. Ima dana kada krenem trenirati i jednostavno mi se ne da, nikako ne mogu pronaći volju i pokrenuti se, ali onda skupim stvari i odem prošetati u prirodu”, kaže Maja te dodaje kako je šuma njezina oaza mira.

“Cvrkut ptica, svježi zrak i šarene boje prirode čine me sretnom i ispunjenom, tamo izbacujem svu nakupljenu negativnu energiju te se vraćam kući puna pozitive”, opisuje naposljetku.

