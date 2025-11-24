Trener Edo iz 'Život na vagi' ima novi projekt, evo o čemu je riječ

Omiljeni trener iz popularnog RTL-ova showa 'Život na vagi', Edin Mehmedović, ponovno je privukao pozornost javnosti, ali ovoga puta ne zbog transformacija kandidata pred kamerama, već zbog novog poduzetničkog pothvata koji je podijelio mišljenja njegovih pratitelja.

Na svom Instagram profilu, uz fotografiju na kojoj u snježnom ambijentu razigrano visi s drvene konstrukcije, Edo je najavio prvi specijalizirani kamp za djevojčice.

Kao ponosni otac triju kćeri, istaknuo je koliko mu je važan njihov razvoj, što ga je i potaknulo na pokretanje ovog sportsko-edukativnog programa. Kamp, koji bi se trebao održati početkom siječnja 2026. u Zaboky selu, zamišljen je kao mjesto na kojem će djevojčice kroz igru, ples i druženje raditi na svom fizičkom, mentalnom i emotivnom razvoju.

Zanimljivo je i to da se Edo vraća upravo na lokaciju na kojoj se snimala deveta sezona showa, a brojni roditelji u komentarima su pohvalili ovaj potez.

