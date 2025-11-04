Treća sezona 'Močvare' uskoro na Voyo, Goran Bogdan izjavio: 'Još smo hrabriji i luđi'

Nakon dvije iznimno uspješne i hvaljene sezone nagrađivane kriminalističke drame 'Močvara', koje možete pogledati na platformi Voyo, od 7. studenoga nastavite uživati u novoj sezoni - snažnijoj, dubljoj i emotivno potresnijoj nego do sada. Autorski projekt redatelja Olega Novkovića i scenaristice Milene Marković od samog je početka pomicao granice dramske produkcije, spajajući vrhunsku glumu i kompleksne moralne dileme u priču koja pokazuje da se močvara ne nalazi samo u prirodi nego i u ljudima.

Foto: Rtl

U novim epizodama Nikola Krsmanović više nije policajac. Napustio je službu i pokušava živjeti mirno, izvan grada, vozeći taksi noću i boreći se da ostane trijezan. Ipak, prošlost ga ne pušta. Kada se splet okolnosti pretvori u tragediju i mrtav bankar ostane iza krvavog incidenta, Nikola se ponovno nađe u središtu istrage - ovaj put kao osumnjičeni. Ono što počinje kao priča o sumnji prerasta u potragu za istinom, iskupljenjem i ponovnim suočavanjem s demonima koji su ga i stvorili. Treća sezona donosi mračne, gotovo poetske prizore života s margine - podzemlje prostitucije, korumpirane elite, nasilje kao valutu moći i tanku liniju između onih koji sude i onih koji preživljavaju.

Foto: Rtl

Glavni glumac Goran Bogdan ponovno utjelovljuje inspektora Nikolu Krsmanovića, jednog od najkompleksnijih likova regionalne televizije - čovjeka koji se bori s alkoholizmom, gubitkom i vlastitom savješću. Njegova izvedba, koja je još u prvoj sezoni impresionirala kritičare, i dalje nosi seriju, a Bogdan kaže: ''Vratili smo se u Beograd, neću odavati o čemu je riječ o novoj sezoni, ali drugačija je i po radnji i naši likovi su drugačiji - još je više noar u nekom modernijem smislu, odnosi su zanimljiviji.''

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Serija je snimana na autentičnim lokacijama

Priznaje da mu se Nikola Krsmanović uvukao pod kožu.

''Moj lik više nije u policiji, sada je taksist, vozi prostitutke, u svom je svijetu. Nikad nije imao taj njegov mrak veću svrhu, tako da je svrsishodan, imao smisao. To mu se sviđa do određenog trenutka kada sve to puca i opet se vraća na neke staze propasti'', otkriva Bogdan te zaključuje: ''Preporučujem vam treću sezonu zato što je najbolja do sada - još smo hrabriji, još smo luđi, ali smo nekako bolji u tome.''

Foto: Rtl

Uz Bogdana, u trećoj sezoni gledamo Stefana Trifunovića kao Bobana Markovića, mladog inspektora rastrganog između lojalnosti i pravde, Nadu Šargin, Borisa Isakovića, Janu Bjelicu, Lidiju Kordić, Bojana Žirovića, Janu Milosavljević i legendarnu Svetlanu Bojković. Svaki od njih donosi lik koji nije crno-bijel - u svijetu 'Močvare' nema čistih heroja ni jasnih zločinaca.

Serija je snimana na autentičnim lokacijama Beograda i okolice, često noću, s karakterističnim sivim tonovima i maglom koja doslovno i simbolički obavija priču. Vizualni identitet naglašava kontrast između svjetla i tame, hladnih interijera i vrelih emocija - estetiku koja seriju izdvaja iz regionalne produkcije. Kritičari su seriju prepoznali kao jedno od najautentičnijih ostvarenja suvremene srpske televizije, uspoređujući je s nordijskim noarom po tonu i temama, ali s lokalnim senzibilitetom.

Foto: Rtl

''Detektivska noar priča daje mi prostor da ostavim svoj pečat, ali i da iznutra govorim o društvu'', izjavio je redatelj dok scenaristica objašnjava kako likovi u 'Močvari' srljaju u svoju propast - svatko ima svoje razloge i svoje greške i zato ih publika razumije. Uz Novkovića i Marković, kreativni tim čine i producenti Jelena Đorđević i Nebojša Taraba, koji ističu da ova sezona - zatvara krug priče, ali otvara prostor za razmišljanje o tome koliko svatko od nas nosi svoju močvaru.

Foto: Rtl

Publika i kritika složno su isticali da 'Močvara' donosi realističan, ali i poetski prikaz društva koje tone u vlastite moralne muljeve. Močvara ostaje simbol tame i istine - ogledalo svijeta u kojem pravda i krivnja često dijele isti lik.

Ne propustite treću sezonu serije ''Močvara'' ekskluzivno na platformi Voyo od 7. studenoga!

