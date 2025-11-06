Toma iz 'Ljubav je na selu': 'Dobio sam 80 zahtjeva na Facebooku'

Iako nije uspio osvojiti srca djevojaka i proći dalje u sljedeći krug, reakcije gledatelja bile su nevjerojatne. U razgovoru za RTL.hr, Toma je podijelio svoje dojmove te prokomentirao reakcije obožavatelja.

"Ne gledam televiziju baš pa nisam pogledao nove epizode 'Ljubav je na selu'," iskreno je priznao Toma. No, dok nije pratio nove epizode, reakcije gledatelja nisu mu promakle. "Iznenadile su me reakcije ljudi nakon mog ispadanja. Dobio sam 80 zahtjeva na Facebooku, moram stalno odgovarati na poruke, dobro je čuti što obožavatelji misle."

Foto: Rtl

Bi li se Toma ponovo prijavio?

Toma je priznao da mu nije bilo lako napustiti show. "Bilo bi mi drago da sam ostao duže," rekao je iskreno, naglašavajući da iako mu je ispadanje teško palo, nije žalio zbog iskustva koje je stekao i svega što je doživio tijekom svog boravka u showu.

Na pitanje bi li se prijaviti ponovno, Toma nije oklijevao: "Prijavio bih se ponovno definitivno." Iako je show završio za njega, Toma je ostao u kontaktu s kolegama farmerima. "Čujem se s farmerima, imamo grupni chat," otkrio je, pokazujući da je u prijateljskim odnosima s ostalim sudionicima.

Toma možda nije prošao dalje, ali je zasigurno osvojio srca brojnih obožavatelja.

