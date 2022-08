Osim loše glume i očitog razbacivanja novcem, Adaktarovi su se našli na meti javnosti i zbog Adamovog parkiranja na mjesto za invalide te zbog toga što su bili jedni od onih koji su organizirali feštu u restoranu tijekom lockdowna. Uz sve to, u javnost su nedavno izašle i bivše zaposlenice salona čiji su vlasnici Adaktarovi te za portal Svet Plus iznijele kako su nad njima vršili mobing, prolijevali prljavu vodu na pod kako bi je one počistile te ih pri tome vrijeđali. "Oni su svi toliko bahati i nehumani da ne postoje riječi kojima bih mogla to opisati", rekla je jedna od zaposlenica.