Večeras počinje prva polufinalna noć Dore, na kojoj će nastupati 12 izvođača, od kojih osam najboljih prolazi u veliku završnicu. A tko je po vašem mišljenju najbolji? Odgovorite u anketi.

1. Noelle – Baby, Baby

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – Vodu piti trizan biti

3. Stefany – Sretnih dana dat' će Bog

4. MISHA –One Day

5. Erna – How Do You Love Me

6. Eugen – Tišine

7. Vinko – Lying Eyes

8. Barbara Munjas – Nepobjediva

9. Let 3 – Babaroga

10. Lana Mandarić – More

11. Pavel – Do mjeseca

12. Saša Lozar – Ne plačem zbog nje

Tko je po vašem mišljenju najbolji? Otkrijte nam u anketi.

