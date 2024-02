U RTL-ovoj kulinarskoj emisiji 'Večera za 5' ovog tjedna bila je burna atmosfera zbog svađe Mirjane i Tine. Mirjana je Tini zamjerila što je pred svima rekla kako je pronašla dlaku u njezinom jelu. Ta se tema onda protegnula i kroz ostale večere. Tina je za RTL.hr otkrila detalje o neugodnoj situaciji. Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na večeri kod Irene mi je bilo ugodno do trenutka kada je Mirjana počela iz 'vedra neba' s uvredama. Smatram da nisam ništa loše napravila i da sam bila fer i korektna i dlaku sam izuzela iz ocjenjivanja", započela je Tina.

"Mirjana je jedna žena koja gleda turske sapunice i očito to na nju utječe na način da voli dramu, kada netko ima toliko vremena u životu, onda previše razmišlja o jako nebitnim stvarima, meni je samo žao što sam dozvolila da me uplete u tu sapunicu. Nije se trebala naljutiti na mene zbog svoje pogreške, ali isto tako mogla je svezati kosu, a kao netko tko radi u kuhinji - to bi trebala znati", otkrila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Večera je mogla proći i bez toga'

"Mene je najviše iznenadilo, u trenutku kada sam joj pokazala dlaku koja je bila velika i crna, da Mirjana nije rekla 'ne moraš nastaviti jesti, mogu ti donijeti drugi tanjur' ili da je barem ponudila nešto drugo, svakako bi ja isto reagirala i rekla da ne zamjeram, ali ona se nije niti ispričala za svoju pogrešku, nego je izvela predstavu da se ja osjećam krivo i da se ja njoj ispričam, po meni to nije dobro. Mirjanina večera je trebala završiti desertom, ali joj je valjda trebao još jedan dan medijske pažnje. Irenina večera je mogla proći i bez toga", zaključila je.

S drugim kandidatima nije imala problema, a najviše se sprijateljila s Nikicom i Danijelom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi kandidati su zanimljivi na svoj način, najbolje sam se složila s Nikicom i Danielom , a žene ko žene - borbene!", zaključila je.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće 'Brak na prvu', prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!