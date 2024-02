Prodavačica Irena Lalin ugostila je protukandidate trećeg dana 'Večere za 5', koju možete pogledati i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Za svoju večeru dobila je visokih 39 bodova te je time u trenutačnom vodstvu. Svi su joj udijelili desetke, samo je Daniel dao devet bodova Ireni - i to zbog fritula.

Pripravu večere Irena je započela predjelom kojeg je nazvala 'Silvestar'. "Moglo bi to biti nešto što se radi za ručak na Silvestrovo", pretpostavila je Tina. Mirjana i Nikola otkrili su da bi to mogle biti kozice! Uskoro je Irena objasnila da je predjelo nazvala po svome sinu Silvestru. Za predjelo je Irena spravila domaći kruh, domaću tjesteninu i kozice.

Uslijedilo je glavno jelo naziva 'Emanuel Rafael - prema Ireninom drugom sinu. Glavno jelo skrivalo je oradu s povrćem, krumpirom i motarom, a za kraj - desert. Irena je desert nazvala 'Dušan i Marija, a posvetila je naziv jela svojim roditeljima.

Napravila je fritule, točno onako kako ih vole njezini majka i otac. "Nadam se da ćemo fritule umakati u čokoladu", komentirala je Tina desert. Uskoro je desert priveden kraju, a Irena se bacila na pripremu za doček gostiju.

Prigodnim aperitivima dočekani su Tina, Mirjana, Daniel i Nikola. Dočekala ih je u haljini koju je za nju izradila dizajnerica, no Mirjana tvrdi da se Irena u toj haljini i nije osjećala najugodnije. "Bila je vesela, raspoložena, Irena je žena od akcije, primila nas je super", pohvalio je Nikola doček domaćice.

Uskoro je Irena ponudila i aperitive - borovnicu, višnju i orahovac. "Aperitiva sam popio malo, odlučio sam se za to jer sam htio vidjeti što je pripremila", otkrio je Daniel. Nakon dočeka, uslijedilo je predjelo.

'Silvestar' je stigao u vidu domaćih kruha, tjestenine i kozica. "Izgled predjela je bio lijep", pohvalio je Nikola. "Isticala se narančasta boja, lijep vizualni dojam", dodao je Daniel. "Kozice su bile slatkaste, taman kuhano", pohvalila je Tina predjelo. Složila se i Mirjana.

Uslijedilo je i glavno jelo - pečena orada s povrćem i motarom. "Izgled je bio pomalo natrpan, riba ok, mali prilog sa strane je trebao biti, imala je puno toga", komentirala je Mirjana. "Očekivala sam file, da će biti očišćena riba", dodala je Tina. "Lijepo je začinila, jako dobro pečeno, bitno da je riba pečena", otkrio je Nikola. "Sve sam pojeo s velikim zadovoljstvom i mogao bih još", zaključio je Daniel.

Irenina idilična večera uskoro je prekinuta - izbila je svađa zbog jučerašnje dlake koju je Tina pronašla i o tome obavijestila baš sve. "Krenula me vrijeđati, krivo je shvatila", ispričala je Tina.

"Ne mogu od srama sada, da ona meni dlaku diže pred kamerom, pred cijelom Hrvatskom me sramoti", povrijeđena je Mirjana. "Uporno je išla s tom pričom, katastrofa", tužna je bila jučerašnja domaćica. Irena i Daniel pokušavali su smiriti Mirjanu i situaciju. "Imala ona 13 ili 80, mene kada netko uvrijedi tako, izgubim kompas", zaključila je Tina svađu.

Nakon svađe, Irena je poslužila desert - fritule. "To nije desert, fritule ne spadaju u desert", izjavila je Mirjana. "Nisu izgledali atraktivno, no pristojno i lijepo. Bilo je to najlošije jelo u večerašnjoj večeri", dodao je Daniel, koji je uskoro poveo i pjesmu - hit Petra Graše.

Nakon što se atmosfera smekšala, Irena je svima udijelila prigodne poklone - domaće mirisne sapune i džem, proizvode koje domaćica sama izrađuje. Irena je na kraju kao iznenađenje ekipi i demonstrirala izradu sapuna, čime je oduševila goste do kraja.

