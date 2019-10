SVEĆENIK U SHOWU: ‘Bolje da sam se prijavio u ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ nego u ‘Gospodin Savršeni’

Anđelo se u show prijavio s prijateljem Hrvojem Vestimarom, a njih su dvojica žiriju pripremili junetinu sa šljivama i pljesnivim sirom

U show “Tri, dva, jedan – kuhaj!” dolaze svi koji vole kuhati pa smo u novoj sezoni dosad tako vidjeli nogometnu sutkinju, repere, bubnjara pa i svećenika.

NANDI ISPALA, A NERED I RENMAN SE IZVUKLI NESVAKIDAŠNJIM SASTOJKOM: Špiček je njih pustio, ali muhu u tanjuru – nisu mogli progutati

Anđelo Maly, svećenik i sveučilišni profesor, u sinoćnjoj je epizodi showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” žiriju pokazao svoje kulinarsko umijeće.

“Kad ljudi čuju da je među kandidatima u ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ svećenik, zasigurno će se pitati zašto sam se prijavio, a odgovor je jednostavan – bolje da je svećenik u ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ i da na taj način evangelizira, nego da se prijavi u show ‘Gospodin Savršeni’ ili ‘Ljubav je na selu'”, našalio se Anđelo te objasnio kako je postao svećenik.

“Svećenički poziv se u meni počeo rađati još u srednjoj školi i onda nakon fakulteta sam shvatio da je to moj put. To je put koji je zahtjevan, ali uz dugu molitvu i dobre ljude koji su me podržavali, postao sam svećenik. Uvijek se trudim prije svega biti čovjek i to me motiviralo na putu prema svećeništvu”, ispričao je Anđelo.

Njihovo jelo nije baš oduševilo žiri

Anđelo se u show prijavio s prijateljem Hrvojem Vestimarom, a njih su dvojica žiriju pripremili junetinu sa šljivama i pljesnivim sirom. Njihovo jelo nije baš oduševilo Željku Klemenčić, Tomislava Špičeka i Ivana Pažanina. Anđelo je imao veliku tremu i tresao se pred žirijem, nestrpljivo čekajući odluku.

Pažanin, Željka i Špiček na kraju su pustili Anđela i Hrvoja dalje, uvidjevši potencijal u njima.

“Taj trenutak čovjek mora doživjeti, to se ne može opisati ni usporediti s ničim drugim. To je efekt iznenađenja, ali pozitivan”, uzbuđeno je komentirao svećenik Anđelo.

ŠPIČEK SE NALJUTIO ZBOG MUHE I NEJESTIVOG ULJA NA TANJURU: ‘Nikada nisam mislio da će me reperi otrovati’

Show “Tri, dva, jedan – kuhaj!” na programu je ponovno sutra u 21:15, a večeras gledatelji RTL-a mogu uživati u utakmici!