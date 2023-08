"Rodila se ljubav, i to baš na prvi pogled. Kad sam vidio njezinu kosu, stas, hod, glas, oči – sve je odmah bilo jasno i shvatio sam da je to-to. Nisam je dugo čekao!", kazao je Zoran, a Suzi je otkrila da ju je osvojio šarmom. "Zoran me osvojio svojim šarmom, zgodan mi je, a i slažemo se u većini pogleda na život." Zoran je Suzi zaprosio na romantičnom putovanju. "Vjenčali smo se 19.12., u Splitu na Bačvicama kod matičara, a pir je bio s desetak osoba, koliko je bilo moguće u to vrijeme, kod mene na imanju. Bila je to lijepa, vesela fešta", otkrila je Suzi te su ona i njen suprug za RTL.hr ustupili fotografije s vjenčanja koje možete pogledati u našoj galeriji. "Ljubav je na selu" ove jeseni moći ćete gledati i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji!