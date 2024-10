Suzana osvojila svega 29 bodova: 'U predjelu i glavnom jelu našla sam dlake'

Suzana Lenac ugostila je ekipu trećeg dana riječkog tjedna "Večere za 5", a za svoja jela dobila je svega 29 bodova. Osmice su Suzani dali Ivana, Leonela i Ivan, dok je Marin Suzani dao svega pet bodova. "Kolač je bio jako gorak", zaključio je Marin. "U predjelu i glavnom jelu našla sam dlake", komentirala je Ivana, objasnivši svoju ocjenu.

Pripravu večere Suzana je započela desertom "Čoko slatka tajna".

Foto: RTL

"Mislim da će biti biskvit neki u pitanju, čokoladna verzija, možda bude neka torta", ocijenila je naziv deserta Ivana. "Bit će čokolada, jagode…", pretpostavio je Ivan. Uskoro se Suzana prihvatila predjela 'Hrskavi svijet'. "Možda bi to mogao biti kruh osušen u pećnici", pretpostavila je Leonela. "Možda bruskete", dodala je Ivana o predjelu. Uskoro je Suzana otkrila da je lisnato punila sirom, šunkom i kulenom.

Glavno jelo posljednje je čega se današnja domaćica prihvatila - i to pod nazivom "Svašta nešto posebno".

Foto: RTL

"Piletina u nekom umaku, možda zapečena s vrhnjem u pećnici", komentirao je Ivan. "Može biti da će biti svašta na tanjuru", zaključila je Ivana. Domaćica je otkrila da će raditi mesnu roladu, a uz njih poslužiti šampinjone, vrhnje i krumpir.

Ekipa se nije oduševila

Suzana je uskoro dočekala ekipu, ponudivši im domaći teranino i medicu. Ekipa joj je udijelila prigodne poklone, a onda je uslijedila zdravica. "Malo sam razočaran što nije bilo klasične rakije", komentirao je Ivan. "Pila sam teranino i bio je dobar, nije bio žestok niti presladak", zaključila je Leonela.

Predjelo u vidu "Hrskavog svijeta" prvo je jelo koje je stiglo pred kandidate - i ekipu nije oduševilo.

Foto: RTL

"Nedostajalo mi je izdašnosti", komentirao je Marin, dodavši i da je predjelo bilo suho. "S umakom sam zadovoljan jer je bio bogat, kremozan", zaključio je. "Komentirao je sve do kraja, valjda se htio pokazati kao pravi gurman", komentirala je, pak, Leonela Marinove komentare. Tijekom predjela je Ivana našla dlaku u jelu, no nije željela ništa komentirati. No, nije dalje ni jela. Uslijedilo je, srećom, glavno jelo.

"Svašta nešto posebno" stiglo je iduće!

Foto: RTL

"Za našeg standardnog čovjeka super, a u elitnom restoranu to ne bi prošlo", otkrio je Marin. "Glavno jelo je bilo dobro, ukusno", dodao je Marin. "Iskreno, umak baš i nisam takla, bio je pregust i previše aromatičan", komentirala je Ivana. "Umak je bio višak uz salatu", zaključio je Ivan.

Stigli pokloni

Za kraj, stigao je pred Suzanine goste i desert. "Čoko slatka tajna" ekipu je podijelila, Leoneli je jagoda bila viška na tanjuru. "Desert je bio pregorak", otkrila je.

"Bio je gorak zbog čokolade za kuhanje, to je normalno", zaključila je, pak, Ivana. Ekipa je za desertom utihnula, a onda je Suzana gostima udijelila prigodne poklone, koji su malo podigli atmosferu.

Foto: RTL

Iznenađenje je stiglo za kraj, u vidu igre - boce istine. "Nije mi to to. Očekivao sam od Suzi neku harmoniku, tamburicu, neku glazbu da to bude nekakav gaža", komentirao je Ivan igru. "Bilo mi je zadovoljstvo igrati s njima", zaključila je, pak, Suzana.

