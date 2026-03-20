Stiven Vunić iz 'Igre chefova': Obitelj i kava sa suprugom važniji su mu od svakog recepta

I dok ćemo ga u novom RTL-ovu showu 'Igra chefova' gledati kao autoritet u kuhinji, Stiven Vunić privatno je posvećen suprug i otac dvoje djece koji već dva desetljeća sa suprugom Teom gradi život ispunjen akcijom, putovanjima, neprestanim učenjem i mirisom domaće kuhinje.

Kad se na kraju tjedna ugase svjetla reflektora u studiju kulinarskog showa 'Igra chefova', chef Stiven Vunić vraća se svojoj najvažnijoj bazi - obitelji. Sa suprugom Teom, koja je vrsna slastičarka, dijeli životni put još od srednjoškolskih dana. Više od dvadeset godina zajedničkog rasta stvorilo je neraskidivo partnerstvo u kojem se isprepleću posao i privatni život, a njihov najvažniji ritual odvija se uz prvu jutarnju šalicu. „Jutarnja kava je Tein i moj omiljeni ritual. Jedno drugome smo rame za plakanje, sve naše 'muke' riješimo uz kavu i 'dobijemo se'“, otkriva Stiven.

Iako su oboje profesionalci, kod kuće vlada opuštenija atmosfera, a jelovnik diktiraju želje 12-godišnje Pije i osmogodišnjeg Lovre. Dok kći voli sushi, sin najradije bira ribu u tempuri, no obiteljski klasik ipak je rižoto sa škampima. Kod Vunića je uvijek živo jer, kako Stiven kaže, on i Tea su pravi 'luđaci' koji ne staju, a takvi su im i roditelji. „Primjerice, moj tata ima blizu sedamdeset godina i ne staje, on je zvijer. U našoj je obitelji uvijek neka akcija!“ ponosno ističe.

Kad je riječ o poslu, Stiven i Tea u stalnoj su komunikaciji. „Naravno, Tea me pita za savjet, komuniciramo o svemu, bitno joj je moje mišljenje - ali na kraju je odluka njezina“, kroz smijeh priznaje Stiven, otkrivajući dinamiku u kojoj vlada međusobno poštovanje.

Slobodno vrijeme za ovu obitelj znači pokret. Budući da zbog nepredvidivosti posla teško planiraju unaprijed, majstori su improvizacije i putovanja - u zadnji tren. „Primjerice, sjedimo i dogovorimo se da sutra u osam ujutro odletimo do Budimpešte“, objašnjava Stiven. Ta strast prema putovanjima vodila ih je diljem svijeta, od egzotičnog Tajlanda i Vijetnama do Italije, čiju kulturu hranjenja Stiven smatra posebnom zbog nevjerojatne kreativnosti i lakoće.

Tu istu kreativnost, ali i strogu profesionalnost, Stiven donosi i u 'Igru chefova'. Iako se šali da ga chefovi Toni Boban i Tibor Valinčićem često ne slušaju, vjeruje da će njihovi različiti karakteri i opuštenost osvojiti publiku. Ipak, ono što Stiven najviše želi prenijeti kandidatima i publici nije samo recept nego životna filozofija koja ga je dovela do vrha. Želja mu je da ga pamte po profesionalnosti i pozitivnom stavu te da upamte kako je u životu najvažnija - upornost.

„Moja je najvažnija osobina - upornost. I kad sam imao nešto svoje i siguran posao, nikada nisam bio na miru, nego sam se neprestano educirao. Nisam imao potrebu ići ni na kakva daljnja školovanja, no svoje sam slobodno vrijeme provodio upravo tako“, zaključuje Stiven, šaljući jasnu poruku da je upravo ta nezasitna želja za znanjem ono što razlikuje prosječne od najboljih.

Ne propustite pogledati specijal 'Naša priča: put do igre - večeras na RTL-u od 20.15 sati. Specijal je dostupan i na platformi Voyo. 'Igra chefova' uskoro na RTL-u i platformi Voyo.