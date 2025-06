Šokantno ispadanje jednog od favorita: 'Najjača karika na Farmi i on izgubi radi kukuruza'

Tjedni zadatak iscrpio je obje obitelji, a pripadnici plave obitelji cijele su noći radili da bi stigli završiti zadatak. "Slomljeni smo od posla", otkrio je vođa obitelji Darko. Pripadnici narančaste obitelji krenuli su raditi od ranog jutra, na posljednjim finesama izrade košnice. "Još možda pola sata, sat i to je to", zaključio je vođa narančaste obitelji Ivan.

Foto: Rtl

Djevojke u obiteljskoj kući, su pak, pripravile doručak za njihove djevojke koje su u kućici za izolaciji. Iman i Rebecca dijele kućicu s Harisom i Manuelom - iz narančaste obitelji. Haris je dan započeo učenjem i pripremom za možebitnu borbu u areni, dok su Iman i Manuela ipak željele nešto laganiji početak dana. I u štali je spravljen doručak za dueliste. Dejan je odnio doručak za Rebeccu i Iman te im je prepričao kako je izgledala večer u obiteljskoj kući.

Foto: Rtl

Darka je uhvatila panika pred dolazak mentora Marinka, a veliki dio zadatka i dalje nije završio. "Nećemo uspjeti završiti na vrijeme, barem ne detaljno. Svi smo toga svjesni", komentirala je Jelena. Kandidatkinja iz plave obitelji realna je uoči dolaska mentora jer uskoro im pada krov s pčelinjaka i nada za ovotjednu pobjedu kod plavih se urušila.

Darko tuguje

Narančasti i dalje imaju šanse pa rade punom parom sve do zadnjih sekundi uoči Marinkovog dolaska. Timskim radom uspjeli su završiti taman kada je Marinko ugasio svoj traktor. Uskoro je pogledao pčelinjak narančaste obitelji, detaljno mjereći sve. Za to vrijeme, Darko tuguje zbog neuspjeha kojeg će uskoro i službeno doživjeti.

Foto: Rtl

Kad je Marinko stigao kod plave obitelji u štalu - vrlo brzo je shvatio da nema što gledati i provjeravati. Upozorio je obje obitelji da moraju biti posvećeniji vrtu i životinjama, no jednu stvar nije mogao tolerirati - nedovršen zadatak plave obitelji. "Ne znam ni što bih ti rekao. Nemam ovdje što mjeriti", poručio je mentor Darku. "Razočaran sam i zbog njih i zbog pčelinjaka", zaključio je Marinko.

Dueliste su iz kućice za izolaciju pratili podizanje pobjedničke zastave. Kada je zablistala narančasta zastava, članovi obitelji iz kuće slavili su s iskrenim oduševljenjem, sretni i jer su Rebecca i Iman zaštićene od ispadanja. "Spreman ili ne, u arenu trebam ići", jasan je Haris; član plave obitelji. Manuela i Haris spremni su za borbu za ostanak.

Foto: Rtl

Uskoro su članovi plave obitelji stigli u arenu, a s njima je bio i Ivan, vođa pobjedničkih narančastih. Prognoze kandidata 'Farme' su da će Manuela izgubiti u bitki s Harisom. "Nije najspretnija, nije najbrža, nije ni učila puno", komentirala je Iman s ostalim iz svoje narančaste obitelji. "Vraćam se ja nazad", samouvjerena je bila Manuela uoči arene.

Uoči borbe - Manuela je odabrala snagu, znanje i za kraj spretnost. "Moram ostati mirna, ne smijem disati, ne smijem se micati, ne smijem gledati u Harisa, ništa komentirati. Preteško", komentirala je prvu etapu borbe za ostanak Manuela. "Osjećam sve mišiće", dodala je. U prvoj igri, igri snage - pobijedio je Haris.

Iznenađenje

Dok se u areni vodi borba, ekipi u obiteljskoj kući stigla je prava hrana. "Radio sam i žedan, gladan, nervozan, s migrenom, pod suncem. Kad pogledam sve ovo, vrijedilo je boriti se", otkrio je Mario. Uslijedilo je i veliko iznenađenje u kupaonici - stigla je u obiteljsku kuću i perilica rublja. "Napokon više ne moram prati na ruke", otkrio je Mario svoju sreću. Oduševljeni su bili i Rebecca te Dejan. "Gledam u nju kao da je bog, znanstvena fantastika", sretan je bio Dejan.

Bitku u znanju dobila je Manuela! "Vidi se da sam rasturala u osnovnoj, a i srednjoj školi - a rasturam i sad", objasnila je Manuela svoju pobjedu u igri znanja. Posljednja igra koja se našla na putu Harisu i

Manueli bila je igra spretnosti - 'Brojkama do tornja'. Manuela je tijekom borbe sporije brojila, no to joj se u konačnici isplatilo! Pobijedila je Harisa u areni te se izborila za svoj ostanak na 'Farmi'.

Foto: Rtl

"Ja sam šokirana. Najjača karika na Farmi, najsnažniji lik na Farmi, i on izgubi radi kukuruza", komentirala je Manja Harisov odlazak. "Osjećaj je podijeljen, izgubljena sam bila, Haris je bio sporiji i to me valjda spasilo. Drago mi je, ali žao mi je radi njega, znam koliko je htio ići do kraja. Harise moj, tebe nema, ja idem do kraja, bit ću pobjednica dijelom i zbog tebe", otkrila je Manuela.

"Zasluženo je, borila se, odradila je brže, jako je zasluženo", časno je Haris podnio poraz. Za kraj, dobio je priliku odabrati novog vođu. Usto, novi vođa svoje obitelji više ne može biti Ivan, mandat vođe može se odviti samo dvaput uzastopno.

'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.

