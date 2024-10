Snima se nova sezona planetarno popularnog showa 'Brak na prvu': Prijavite se

Jedinstveni sociološki eksperiment u kojem se dvoje potpunih stranaca upozna na vlastitom vjenčanju, a ljubavnu avanturu života započinju tek nakon izgovaranja zavjeta - i dalje je fenomen koji ne prestaje intrigirati gledatelje.

Četiri sezone oduševljavale su publiku koja je pratila razvoj emocija kod sudionika eksperimenta; od prvih pogleda do dirljivih vjenčanja punih iznenađenja, i pod vodstvom stručnog tima, koji svakom kandidatu traži idealnog partnera, "Brak na prvu" pokazao je kako se ljubav doista može pronaći na najneočekivanijim mjestima.

"To nije neki televizijski show u koji ćeš uskočiti jer želiš malo promjene - 'Brak na prvu' može doista promijeniti vaš život! Žene i muškarci koji do sada nisu imali uspjeha u pronalaženju sreće u vezama trebali bi se prepustiti u ruke našim stručnjacima. Dopustite da vam mi nađemo partnera i odvažite se na ovaj, možda neobičan, no svakako diljem svijeta - uspješan sociološki eksperiment!" kaže producent showa Vanja Meandžija, koji je radio na brojnim uspješnim RTL-ovim projektima, a sada je njegov prioritet pomoći samcima.

O uspjehu ovog društvenog eksperimenta najbolje svjedoče parovi koji su u showu pronašli svoju srodnu dušu: Adam i Gordana Kromer, par iz prve sezone koji je danas u sretnom braku i roditelji su trojice sinova; Andrea i Mislav iz druge sezone koji uživaju u svojoj vezi; Andrea i Marko iz treće sezone, čiju je ljubav okrunio brak i rođenje sina, te Mura Klara i Marko iz prošle sezone, koji su nakon showa također izrekli svoje zavjete i nastavili zajednički život. Oni su dokaz da ljubav u 'Braku na prvu' nije samo moguća nego može biti i trajna!

Ako ste otvoreni za ljubav i spremni prepustiti se pustolovini koja počinje na najneočekivaniji način, sada je prilika da postanete dio nove sezone 'Braka na prvu'! Prijavite se i hrabro zakoračite u ovaj uzbudljivi sociološki eksperiment koji bi mogao promijeniti vaš život i možda i vi pronađete svoju srodnu dušu tamo gdje se najmanje nadate!

"Već sada postoji velik broj zainteresiranih kandidata koji su uspješni, zanimljivi, emotivni i koji svi imaju jednu zajedničku osobinu, a to je da su se prijavili jer vjeruju u ovaj projekt i doista traže ljubav! Što imamo više prijava, našim je stručnjacima posao lakši, a vama je šansa da nađete nekoga s kime ćete provesti ostatak života - veća! I zato, slušajte svoje srce. Odvažite se i prijavite“, kaže Meandžija i dodaje: "Produkcijski tim priprema puno zanimljivosti i noviteta u nadolazećoj sezoni koji svi vode prema zbližavanju naših parova i pružanju što većih šansi za uspjeh!" Prijave su otvorene na www.rtl.hr/prijave - ljubav vas čeka u 'Braku na prvu'.

