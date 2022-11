Kandidatkinja Štefica Sever oborila je rekord u novoj sezoni "Života na vagi". Protekli tjedan za nju je bio vrlo težak, ali skeptičnost s kojom je stala na vagu brzo je zamijenila radost. Štefica je, naime, izgubila čak 6,8 kg, piše RTL.hr.

Netom prije ovoga prijelomnog trenutka u njezinu životu, požalila se kako joj je u "Životu na vagi" izrazito teško te se potpuno otvorila pred kamerama.

"Previše šansi sam u životu prokockala, godine su došle, tijelo je svoje napravilo. Ovo je definitivno zadnja šansa koju ja imam ovdje", kazala je iskreno kandidatkinja. "Ovo je za moju mamu, kojoj je baš danas rođendan", rekla je Štefica nakon vaganja

Trener Edo u šoku

"Od jedan do deset, teško mi je deset. Zapravo, možda je tako bilo na početku. Sada smo već došli do osam, ali teško je. Sve sam izdržala, ali uvijek se provučem kroz mišju rupu. Izvučem se. Barem me s te strane prati sreća", dodala je.

Provukla se Štefica i ovoga puta, i to ne kroz mišju rupu. Ciklus iza nje bio je fantastičan, a na krilima njezina uspjeha slavio je i njezin crveni tim. Štefica sada ima 124,6 kilograma, odnosno u ovom je ciklusu izgubila 5,2 posto mase.

"Zaista ne vjerujem što vidim. Prvi put u životu se nalazim u situaciji da ne vjerujem vlastitim očima", izjavio je trener Edo u šoku.

"Danas je mojoj majci 65. rođendan i ovo je za nju", rekla je emotivna Štefica, još uvijek pod dojmom zbog skinutih kilograma.