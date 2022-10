Prva je na vagu stala Željka koja je na prethodnom vaganju imala 141,9 kilograma, a sad ima 140,4. Štefica nije bila zadovoljna njezinim rezultatom, ali Željka je. Anja je bila slijedeća. Na prošlom vaganju imala je 115,9, a sad ima 2,9 kilograma manje.

'Ne bojim se više vage'

„Anja je jaka kandidatkinja crvenog tima, stabilna je u gubljenju kilograma i da se ostatak tima može osloniti na nju“, rekao je trener Edo. Ivana je prije vaganja rekla da očekuje dobar rezultat jer je puno trenirala i hodala.

„Ne bojim se više vage!“, rekla je Ivana kad ju je Marijana upitala što se promijenilo od prošlog puta kad je stala na vagu.

Ivana je imala 95, 2 kilograma na posljednjem vaganju, a sad ima 2,8 kilograma manje! Roko je na prošlom vaganju imao 128, 4 kilograma, a sad ima čak četiri kilograma manje odnosno 124,4 kilograma.

Borisa je plavi tim odabrao za vaganje dan prije pa je vaga pokazala da je sa 140,2 kilograma pao na 136,1 izgubivši tako 4,1 kilogram s čime je bio više nego zadovoljan baš kao i njegov trener Edo.

Prije Štefice, Lea je došla na vagu, a sa 112,4 došla je na 110,6 kilograma, a Štefica je sa 131,4 kilograma pala na 124,6 izgubivši tako velikih 6,8 kilograma odnosno čak 5,2% tjelesne mase.

„Ja ne znam kako sam ja ovoliko skinula, u šoku sam!“, rekla je Štefica nakon rezultata kojim je Leu poslala kući.

„Put je bio definitivno težak kad se sjetim početaka mene i Sanje, ali natjerali ste žabu u vodu i svaka vam čast, ali uspjeli ste“, rekla je Lea na kraju.

Matea, Toma i Jura našli su se ispod žute linije

Na kraju je plavi tim izgubio ukupno 15,6 kilograma odnosno 2,7 % tjelesne mase dok je crveni tim izgubio 22, 1 kilogram odnosno 2,9 kilograma i tako odnio pobjedu, a plavi tim je otišao u eliminacije.

Matea, Toma i Jura našli su se ispod žute linije, a plavi tim je odlučio izbaciti Juru.

„Mislim da je bilo fer i svi su rekli da me pišu zbog najlošijeg rezultata i situacije sa zdravljem“, rekao je Jure prije odlaska.

Za vrijeme treninga Ivana je rekla Edi da bi išla kući zbog djece, ali će ipak ostati jer zna da to radi zbog sebe i svog tima.

Željka mu je, pak, rekla da ona zna da može doći do finala, ali ne zna da li to želi. „Nisam sigurna da li to želim jer su me 40 godina uvjeravali da ja ne vrijedim.“, rekla je Željka te se rasplakala.

Što timove očekuje sutra gledatelji će doznati od 21.15 sati u novoj epizodi 'Života na vagi'.