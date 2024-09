Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'?: Promijenila je izgled i upoznala tajanstvenog Ivana

Martina Bede bila je kandidatkinja 15. sezone 'Ljubav je na selu', a ljubav je pokušala pronaći kod farmera Siniše Markovića. Ipak, ova priča nije imala sretan kraj, ali nekoliko mjeseci nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu, osebujna Martina sreću je pronašla u muškarcu kojeg je upoznala na društvenim mrežama. Da je između njih itekako ozbiljno, govori podatak da su se početkom ove godine zaručili, a Martina je nedavno za RTL.hr otkrila kako ju je Ivan zaprosio tijekom posjeta Božićnoj priči obitelji Salaj u Čazmi. ''Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio'', ispričala je Martina za RTL.hr pa dodala kako će se vjenčati na imanju pokraj Ivanić-Grada. Martina ne krije da nikada nije bila sretnija, ali i zadovoljnija svojim izgledom. Nedavno je dugu crnu kosu skratila i posvijetlila, a pratitelji se slažu kako joj ova boja puno bolje pristaje. ''Nova frizura simbolizira novi početak'', stoji u komentaru. Kako bivša farmerica izgleda danas, a kako je izgledala u 15. sezoni popularnog RTL-ovog showa - pogledajte u našoj galeriji.