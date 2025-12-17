Sin filmskog redatelja Roba Reinera mogao bi dobiti smrtnu kaznu ili doživotni zatvor

Sin Roba Reinera, Nick, mogao bi dobiti smrtnu kaznu ako bude proglašen krivim za ubojstvo roditelja, rekli su tužitelji Los Angelesa, a piše News.sky.com.

Nicku Reineru sudit će se za dva ubojstva prvog stupnja, rekao je okružni tužitelj Nathan Hochman. Tridesetdvogodišnjak je osumnjičen za smrt vlastitih roditelja, 78-godišnjeg redatelja i njegove supruge Michele Singer Reiner.

Foto: Xpuspap/backgrid Uk/profimedia

Tužitelji su izjavili da će podići optužnicu - dvije točke za ubojstvo prvog stupnja s posebnom okolnošću višestrukih ubojstava. Također će uključivati ​​posebnu optužbu da je koristio nož.

Tužitelj Hochman rekao je da optužbe nose maksimalnu kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtnu kaznu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Ovaj slučaj je potresan i duboko osoban, ne samo za obitelj Reiner i njihove voljene, već za cijeli naš grad“, rekao je šef policije Los Angelesa Jim McDonnell.

"Nastavit ćemo podržavati obitelj Reiner i osigurati da se svaki naredni korak poduzme s pažnjom, dostojanstvom i odlučnošću", dodao je.

Pogledajte video: Financijski stručnjak otkrio Hrvatima u što je najbolje uložiti novac: 'Ovo je moja sugestija'