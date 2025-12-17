FREEMAIL
Sin filmskog redatelja Roba Reinera mogao bi dobiti smrtnu kaznu ili doživotni zatvor

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Nick Reiner bit će optužen za dva ubojstva prvog stupnja, rekao je okružni tužitelj Nathan Hochman. 32-godišnjak je osumnjičen za smrt 78-godišnjeg glumca i njegove supruge Michele Singer Reiner

17.12.2025.
8:26
Hot.hr
Goffphotos.com/goff Photos/profimedia
Sin Roba Reinera, Nick, mogao bi dobiti smrtnu kaznu ako bude proglašen krivim za ubojstvo roditelja, rekli su tužitelji Los Angelesa, a piše News.sky.com.

Nicku Reineru sudit će se za dva ubojstva prvog stupnja, rekao je okružni tužitelj Nathan Hochman. Tridesetdvogodišnjak je osumnjičen za smrt vlastitih roditelja, 78-godišnjeg redatelja i njegove supruge Michele Singer Reiner.

Foto: Xpuspap/backgrid Uk/profimedia

 

Tužitelji su izjavili da će podići optužnicu - dvije točke za ubojstvo prvog stupnja s posebnom okolnošću višestrukih ubojstava. Također će uključivati ​​posebnu optužbu da je koristio nož.

Tužitelj Hochman rekao je da optužbe nose maksimalnu kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtnu kaznu.

 

„Ovaj slučaj je potresan i duboko osoban, ne samo za obitelj Reiner i njihove voljene, već za cijeli naš grad“, rekao je šef policije Los Angelesa Jim McDonnell.

"Nastavit ćemo podržavati obitelj Reiner i osigurati da se svaki naredni korak poduzme s pažnjom, dostojanstvom i odlučnošću", dodao je.

Rob ReinerUbojstvo
najčitanije
