Primalja Silvija Zenko iz Adamovca ugostit će ekipu "Večere za 5" u svom domu. U emisiju se prijavila zbog novog iskustva. Silvija je kaže, vedra, pozitivna i iskrena te, dodaje, voli vrijeme provoditi sa svojom obitelji i izlaziti s prijateljima. Najčešće kuha juhe i variva.

"Radim u rodilištu u jednoj zagrebačkoj bolnici i to je jedan od najljepših poslova u medicini. Svaki dan se rađa novi život i uživamo u tom poslu. Imam dvije kćeri. Preko tjedna imamo svatko svoje obaveze, a vikendom jedva čekamo da zapalimo na selo", ispričala je Silvija. "Volim društvo i zafrkanciju, no u meni se krije i veliki emotivac. Što sam starija, sve me više vuče selo, mislim da ću se jednog dana vratiti", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Večeru je Silvija odlučila spraviti od vrganja, luka, lungića, mahuna, špeka, badema i malina! "Jedna stvar bez koje bih do kraja života mogla, rekla bih vrganji", komentirala je Anastazija. "Volim lungić, konzumiram ga dosta često, no češće jedem piletinu, puretinu i tunu zbog proteina", dodala je Lara. "Izbacio bih možda te bademe i mahune možda", zaključio je Marko, a složila se i Andrea.

Tko će se iskazati kao najbolja kuharica ili kuhar zagrebačkog tjedna "Večere za 5" – pratite na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizode su dostupne i dan ranije na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Skijanje u Austriji nikad skuplje. Evo koliko morate izdvojiti za jedan dan snježnih radosti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa