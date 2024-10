Restaurator i prodavač antikviteta ugostit će protukandidate u četvrtom danu ovotjedne 'Večere za 5'. Mladen Glavaš iz Bizovca u show se prijavio jer voli izazove, komunikativan je i voli se družiti. Preferira domaću i tradicionalnu kuhinju i najčešće priprema čobanac.

"Volim obitelj, djecu, oni su mi cijeli svijet. Inače sam ljubitelj životinja, kao i moja obitelj. Imam pet pasa, tri mačke i dva zeca", ispričao je Mladen o sebi. "Slobodno vrijeme provodim u šetnji po pijacama i vašarima tražeći antikvitete - ili na pecanju. Pecam 25 godina, to za mene znači opuštanje, mir i psihičku relaksaciju. Bijeg od svih briga i problema. Antikviteti su mi i posao i hobi. Živim od njih, školujemo djecu", otkrio je Mladen. Današnji domaćin restaurira stare igračke, a neke i skuplja za svog malog unuka.

Večeru će spraviti od šarana, vrganja, soma, slanine, crvene paprike, višnji i jogurta. "Pečenog šarana ne volim. Slanina možda s vrganjima kao predjelo, to ide crvena paprika unutra, 'par ekselans'", najavio je Antonio. "Više volim šarana od soma, on mi je dosta suh", dodala je Ruža. "Volim kad na mulj smrdi, to volim strašno", zaključila je Ksenija.

