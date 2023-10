U sedmoj sezoni showa "Život na vagi", kandidati Silvija Temšić i Mislav Vlašić su u emisiji iskreno priznali da su se zaljubili. Njihova ljubavna priča nije bila ljubav na prvi pogled, ali se brzo razvila nakon samo desetak dana od njihovog ulaska u emisiju. Novu epizodu showa "Život na vagi" pogledajte već sada na platformi Voyo. Oboje su članovi crvenog tima pod vodstvom trenera Ede te provode puno vremena zajedno. Kroz ta zajednička druženja, shvatili su da si odgovaraju, a sada ekskluzivno za RTL.hr dijele detalje svoje veze.

Silvija seli u Zagreb

Ljubav na prvi pogled nije bila slučaj, ali su priznali da se povezanost dogodila veoma brzo. Sada su trenutačno u vezi i razgovarali su o daljnjem tijeku veze, s obzirom na to da žive na različitim lokacijama.

"Vrlo vjerojatno ja selim u Zagreb. Svakako mi je to i prije bio plan", rekla je Silvija. Drugi kandidati su bili sretni kada su saznali za njihovu vezu i velika su im podrška.

Edo je za vezu saznao kasnije

Što se tiče njihovog trenera Ede, Silvija je otkrila da je on saznao za njihovu vezu malo kasnije, no da je na početku strahovao da bi to moglo ometati njihov napredak.

"Edo je shvatio tek malo kasnije, odnosno netko mu je šapnuo. Mislio je da će nam to odmoći, da će nas to omesti. No, smatram da neće", rekla je Silvija.

'Uz mene je cijelo vrijeme'

Oboje se međusobno podržavaju na treningu, a Silvija često tjera Mislava da izvuče najbolje iz sebe. S obzirom na njihovu vezu, Silvija je istaknula kako joj Mislav pruža veliku podršku u najtežim trenucima, dok je Mislav naglasio koliko mu znači Silvijina podrška, posebno tijekom ozljede ramena.

"Meni je Silvija veliki oslonac, pogotovo kada mi se ovo s ramenom dogodilo. Da nije bilo nje, možda bih i odustao. Bila je tu uz mene cijelo vrijeme. Objasnila mi je da moram ostati", priznao je Mislav.

