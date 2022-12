Tijekom prve dvije večeri kuhar iz Bjelovara bio je strog u ocjenjivanju, ali nikoga nije posebno kritizirao, bio je prilično tih i njegovi su se prigovori uglavnom odnosili na promašene blagdanske teme dosadašnjih domaćina. Božo je pripremio pravu blagdansku večeru, što je istaknuo i u nazivima jela pa se njegovo predjelo zvalo Svečana blagdanska uvertira, glavno jelo Blagdanska gozba i pol i desert Blagdansko iznenađenje.

Kaže da je kuhao cijelu noć jer je trebalo pripremiti hladetinu, kobasice, francusku salatu, puretinu, svinjetinu, sarmu, dva deserta i tortu! Svima osim Ivanu smetalo je što je predjelo bilo preobilno, takvo je bilo i glavno jelo, a Dario je prigovarao kako je Božidar kopirao njegovo jelo, da je francusku salatu poslužio i u predjelu i glavnom jelu da bi jedeći desert, rekao kako je dobio pljesnive maline!

Zdravica i predjelo

Domaćin je dobro raspoložen dočekao goste te ih ponudio kroasanima i likerom od crnog vina.

„Vidjelo se na njemu, u očima, da izgara od želje da pokaže sve najbolje od sebe“, rekao je Ivan koji je pohvalio i kroasane.„Liker mi je bio presladak, ali sam popila iz pristojnosti“, rekla je Bernardica.

Za početak je Božo poslužio svoje domaće kobasice, pancetu, sir i francusku salatu te hladetinu. „To je stvarno pretjerivanje ili neko pretjerano dokazivanje“, rekla je Snježana, a domaćin je želio da svi jedu ono što vole. Ivan nije htio probati kobasice jer ih ne jede odmalena dok Dariju nisu bile dovoljno masne. „Hladetina je bila fantastična!“ dodao je Ivan, a Bernardici je rekla da joj je bila u redu. Ivanu se svidjelo i što je Božo stavio hren u francusku salatu, a Dario je zaključio kako je sve ipak bilo prejednostavno.

Glavno jelo

Domaćin je za glavno jelo poslužio otkoštenu prasetinu punjenu miješanim mesom i jetricama uz francusku salatu, puretinu s mlincima na moderan način te sarmu. Dario je rekao kako je Božidar kopirao njegovo glavno jelo, a Snježani je francuska salata bila rijetka. „Meni je okus glavnog jela nula. Toliko začina, mirodija…“, rekla je Bernardica, a Dario nastavio: „Tri vrste mesa, opet francuska salata, pravi kuhar zna da se to ne smije ponavljati, pravi kuhar zna da se iz pureće rolade hrskavica vadi… Sarma nula.“

Ivanu je rolada od puretine bila prva liga i zaključio je: „Ono što sam kušao prezentirao je u najboljem svjetlu.“

Desert

Punjene i pohane palačinke s lješnjacima i ružice od jabuka Božidar je poslužio za kraj večeri. „Maline uopće nisu bile oprane, to je unutra bilo pljesnivo“, rekao je Dario, a Snježana nije mogla jesti zato što su joj palačinke bile preslatke dok je upravo to Ivana oduševilo.

Snježana je pojela jabuke i rekla je da su joj bile fine.

Iznenađenje

Za iznenađenje je domaćin donio diplome i učlanio goste kao počasne kuhare Grada Bjelovara, a potom je donio tortu sa slikom 'Večere za 5 na selu'.

„Vidi se da je kupovna“, prigovarao je Dario, a Bernardici je bila previše slatka dok je Ivan rekao: „Torta je bila impresivna! Nešto za pamćenje.“

Ocjenjivanje

Nakon napete večere gosti su se malo opustili uz muziku, a potom su ocijenili večeru. „Nije sve bilo kako treba, ali za tako jaki trud, strašan, za takvu atomsku snagu - mora biti ova ocjena“, rekao je Ivan i pokazao desetku. Ocjenu pet dala je Bernardica kojoj ništa nije bilo ukusno osim jabuke u desertu, a istu ocjenu dala je i Snježana koja je rekla: „Sve je to bilo pretjerivanje i do pite od jabuka nisam bila ni s čim zadovoljna.“ Najstroži je bio Dario koji je dao ocjenu četiri uz objašnjenje: „Nije sve bilo ni profesionalno i bilo je previše svega, i svi okusi su se zbrkali i pomiješali, i sarma koja to uopće nije bila.“

