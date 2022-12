Za goste je priredila predjelo naziva Trio fantastik, glavno jelo Zagorski oblizeki i desert Princeza u narodnoj nošnji. Atmosfera nije bila pretjerano vesela, tuna u predjelu nikoga nije oduševila, juneći obrazi svima su bili preslani, a princes krafne s višnjama nisu bile dovoljno slatke. Jela su izgledala odlično, no svatko je našao neku zamjerku, što nije previše utjecalo na ocjene pa je Snježana s 30 bodova prestigla Darija i trenutačno je na prvome mjestu.

I dok su se jučer na putu do Darija kandidati prepirali, danas se dogodilo pravo božićno čudo jer su pjevali! Kad su stigli, Snježana je goste ponudila orahovcem, višnjevcem, likerima od kruške i aronije. „Okus aperitiva je bio dobar, kaže da je domaći, vjerovat ćemo“, rekao je Ivan.

Za predjelo je domaćica poslužila paštetu od tune i sira. Bernardica je rekla da nije ljubiteljica tune, a Božo je komentirao: „Nemoj se prijavljivati u 'Večeru za 5 na selu' ako nešto ne voliš jesti!“ Bernardica je ipak probala tunu i zaključila da nije loše onome koji to voli dok je Božo rekao da mu je bila dobra i da je predjelo dobilo prolaznu ocjenu. Gosti su pričali kako je Božo prilično šutljiv, a Ivan je rekao: „On uvijek na pameti ima jednu stvar, a to je da pobijedi!“ Dario je predjelo bilo vrhunsko pa je rekao: „Odlična mi je bila pašteta od jaja i od sira, a probao sam i tunu iako to nije moj đir.“

Juneće obraze s pireom u umaku šampinjona domaćica je poslužila za glavno jelo. Ivanu su odresci bili previše slani, a Božo je rekao: „Nije bilo slano, ali karfiol joj se prekuhao, mrkvice isto. Umak mi je bio brašnast.“ Dariju su odresci bili previše intenzivnog okusa, a svi su gosti zaključili kako nitko ne jede junetinu za Božić i da je Snježana promašila temu večere.

Nakon još jedne rasprave za stolom svima je dobro došlo malo slatkog pa je domaćica poslužila princes krafne. „Višnja se stvarno lijepo spojila s kremom, jedino bih ja stavio malo više šećera u tijesto“, rekao je Dario, a Božo dodao da njemu nije bilo dovoljno šećera u šlagu. Bernardica bi više šećera stavila u kremu ili bi posipala s malo čokolade, a Ivan je dodao: „Po desertu je poškropila par kapljica čokolade, pa trebala ju je staviti kako spada! Mislim, čokolada je sastavni dio Božića.“

Božo je komentirao kako je atmosfera na večeri bila mrtva dok je Ivan dodao da se Snježana ponašala kao stroga profesorica zemljopisa koja ih cijelu večer propituje i ocjenjuje pa su se preplašili. No ganula ga je šalicom koju mu je poklonila jer je to Ivanov omiljeni predmet! Nakon pjesme i plesa došao je red na ocjenjivanje: Bernardica je dala ocjenu deset jer se domaćica jako potrudila, Dariju se nije svidjelo glavno jelo pa je dao osmicu, Ivan je dao ocjenu sedam i rekao: „Jedna ocjena manje što je štimung bio loš, dvije ocjene dolje zato što me dvaput uvrijedila i ignorirala“, dok je Božo zbog promašene teme dao ocjenu pet.

Sutra kuha najpoznatiji kuhar serijala Božidar, a hoće li njegova večera proteći u veselju i hoće li gosti biti zadovoljni njegovim blagdanskim jelima - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.