SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Usprkos pritiscima Petra ne želi zauzeti Zorkino mjesto (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Joao Lucas odlazi Mariji Isis. Antoninho poziva Juliane da dođe na “Imperiovu” zabavu. Antoninho javlja Xani da je Teresa u bolnici. Du kaže Mariji Marti da Joaa Lucasa zanima Isis. Fernando kaže Cori da joj neće pomoći u vezi s Cristininom DNK pretragom. Maria Clara pozove Cristinu na “Imperiovu” zabavu. Xana odlazi u bolnicu i ugleda Luciana, ali ne može ući da vidi Teresu. Cora moli Magnoliju i Severa da naprave DNK pretragu kao Cristina i Jose Alfredo.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Taner napada Jenera u dvorištu vile jer je iskoristio njegovu majku. Gulru i Omer proživljavaju teške trenutke jer se moraju rastati. Gulfem je toga svjesna i poduzima sve korake kako bi sve što se dogodilo preokrenula u svoju korist. Gulru je spremna riskirati sve radi ljubavi, međutim, susreće se sa šokantnom situacijom. Gulfem od Omera dobiva neočekivano priznanje koje ju slomi do kraja.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zoe je shrvana jer Crni želi otići u Beograd kako bi pomogao majci. Crni moli Peru da pazi na Zoe i Leu nakon što on ode. David zaprosi Leu, no ona ne reagira onako kako je očekivao. Lazar govori Tini da odlazi iz Zagreba i vraća se u Beograd te je poziva da pođe s njim. Ven odlazi na studij u Beograd i smješta se kod Crnkovićevih. Sava pokušava saznati tko ga je doveo u bolnicu. U lovačkoj kući Lazar zatekne usamljenu i deprimiranu Milenu.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Kako se između sebe ne mogu dogovoriti tko će biti novi šef, Andrija, Mijo i Nediljko pritisnu Petru da se predomisli i preuzme Zorkino mjesto. No, Petra je i dalje odlučna da to ne želi, a podrži ju i Mira. Kad Stana prenese Zorki Petrinu odluku, nezadovoljna Zorka smišlja plan. Marko podijeli s Tomom sumnju da je Željka krtica. Akcija pretrage Željkinog mobitela ispadne neugodna, jer Tomo prisustvuje seksu Marka i Željke, no otkriju vrijeme i mjesto Željkinog sastanka s Ljubom. Kad upadnu u hotelsku sobu, otkriju da je Ljubo zapravo – Željkin kozmetičar. Za to vrijeme pravi Ljubo pati zbog Zorkine ‘smrti’. Ipak, Ljuban ga uspije trgnuti te Ljubo, na Ljubanov nagovor i sreću, odlazi na more u novi život.