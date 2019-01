SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Mehmetu koji je na tragu Keremu Hasan probuši gume (Ukradeni život)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Claudio prizna Merivalu da je gay. Enrico se vraća u restoran i razgovara s Vicenteom o novom proljetnom jelovniku. Lorraine cijeli dan razmišlja o Ismaelu. Magnolia i Severo posjete Coru radi novca, ali odlaze bez ičega. Jose Alfredo iznenadi Mariju Isis, a ona misli da je to Lucas došao. Jose Alfredo je sumnjičav u vezi s njezinim komentarom, ali ona ga uspije uvjeriti da govori o svome bratu. Kelly savjetuje Mariji Isis da da priliku Joau Lucasu kako bi osigurala budućnost. Maria Marta dopusti da Amanda izabere nakit iz nove kolekcije. Leonardo kaže Claudiju da ga je Enrico sreo na plaži i da je bio nasilan. Claudio planira susret s Leonardom. Jonas i Orville razgovaraju o Salvadorovim slikama. Salvador moli Jonasa da ponese alat za kiparstvo. Cristina odvoji novac zarađen na tržnici i ide Mariji Marti.

NOVA TV, 16.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Platonska ljubav koju Džihan osjeća prema Gulru dovodi Omera i nju u slijepu ulicu. Omer i Gulru pokušavaju Džihanu reći istinu ne želeći ga povrijediti, ali čini se da Džihan neće lako prihvatiti tu istinu. Džihan iz Omera izvlači priznanje da voli Gulru, a to u Džihanu budi još veći bijes. Iako Džihan ponovo može nauditi sebi i drugima, Gulfem ga ne želi smjestiti u kliniku. Donosi odluku da kuću učini sigurnijom i naredi da se svi oštri predmeti sakriju. Omer tješi Gulru govoreći joj da ona nije kriva za to što je postala Džihanova opsesija, a ona čeka pravo vrijeme da razgovara s njim.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Milena se polako oporavlja u bolnici, ali posjet Mihajla i Dijane će je uznemiriti. Pero više ne može čuvati veliku tajnu koja ga razdire pa se odluči povjeriti Crnom, koji ostaje zatečen njegovim priznanjem. Zoe i dalje ne može doći do Vena pa je to sve više zabrinjava. Nakon toga Crni, na svoju veliku sreću, doznaje da Lea i David više nisu zajedno pa se potajno nada kako je napokon došao pravi trenutak za osvajanje Leina srca. Istodobno, Livio moli Davida za pomoć oko iznenađenja za Marinu, no ona to neće primiti najbolje.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Nakon što joj je pozlilo, u naletu sjećanja, Burdžu shvati što je izgovorila Osmanu na dan vjenčanja. Dok Osman popravlja odnos s Farukom, zapanji ga njezina iznenadna odluka. Umorna od toga da prosi za ljubav, Burdžu odustaje od svega i ostavlja ga. Novi konflikt događa se i između Sureje i Esme koja joj poručuje da ne može ignorirati zajednicu u kojoj se nalazi. U međuvremenu, tek kada je Adem počeo polako vjerovati da ima obitelj, potrese ga potpuno neočekivana istina.

NOVA TV, 22.00, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Nuri uvjeri Hasana da je Keremov život i dalje u opasnosti, dok Lejla proživljava živčani slom zbog noćne more u kojoj nalazi krvavog Kerema. Mehmet slijedi novi trag i dovodi se u opasnost prateći Hasana koji mu probuši gume. Kemal dolazi kući i nalazi pakao, a usred svađe, Lejla ga optuži za nevjeru. Rastrojeni Kemal nema pojma kome da se obrati i što da radi, pa zamoli oca za pomoć. Falka i Bekira na povratku dočeka veliko iznenađenje: Hasan je u nesvijesti, Fahri spava, a Kerem je nestao. U međuvremenu, Nuri odvodi Kerema i odlazi na sastanak s Muratom.