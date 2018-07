SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Kerim odluči dokazati Huliji da mu je stalo do nje (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Gustavo čita o pokušaju Faustova ubojstva. Jader daje Gledsonu očinski savjet. Ciro ne razumije zašto je Mag htjela ubiti Fausta. Zuza prisili sina da ode u Kanadu. Inspektor šalje otiske prsta na analizu. Helô mu govori da je Mag bila napeta tijekom proslave. Ana Luisa i Elio su u Vitórijinoj sobi. Valdir prijeti TIau. Letícia govori Antôniju da je Pedru rekla “tata” i da ju je Tiago poljubio na Ilha Beli. Jader slavi što neće dobiti otkaz. Mileide predosjeća da će se Jader uskoro zaljubiti. Augusto pokuša spriječiti Vitóriju da ne ode čitati Sílviji. Tiago i Letícia se suprotstave Ciru. Mag želi da Helô promijeni iskaz koji je dala inspektoru. Ciro dogovara ručak s Mag. Vitória se uznemiri kada dozna da Sílvia želi unuka. Zuza moli Jéssicu da nagovori Brunu da ode u Kanadu. Pedro posuđuje Tiagov motor. Mag slijedi Pedra. Zuza kaže ocu Paulu da su pokušali ubiti Brunu. Elio govori inspektoru da su zločini u Sao Dimasu međusobno povezani.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fehmi je zabrinut za Selin te ju zove na mobitel. Ona mu govori kako je s prijateljima i da se ne brine iako je s Orhanom u ribolovu. Fatih pokušava upaliti vatru, no ne uspjeva pa ga Zejnep ismijava. Fadik sretne Ertana te pobjegne od njega. Kad Ertan potraži Zejnep, Jadigar mu govori kako je sa svojim čovjekom što njega iznenadi. Zejnep uživa na odmoru s Fatihom te poželi zauvijek ostati. Dobiva poziv koji ju rastuži te odluči vratiti se u Istanbul. Na sastanku s Ertanom oštra je, no kad ju on uhvati za ruku Fatih ih odluči prekinuti. Ševket izlazi iz zatvora te ga dočeka Merjem. Gulsum je ljuta na Fatiha i Zejnep jer su se posvađali, dok u toj svađu Mukades vidi korist.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Zejnep čuje obiteljski razgovor koji ju iznenadi. Filiz planira što će sve napraviti s novcem dok ju Nurgul smiruje. Mahir uvjerava Huliju kako je zaljubljena u Kerima te više ne donosi razumne odluke. Kerim je zabrinut za Huliju te ju Suhejla brani. Kaja donosi Hatidže Bahar te ona obavještava Bajrama o tome. Kaja luta ulicama gladujući te mu slučajni prolaznik odluči pomoći. Policija vrši premetačinu Mufitove kuće te Zejnep ne uspije uzeti važne dokumente. Nilaj dovede Bahar kod Melek što nju oduševi. Hulija vidi Kerimove slike s drugim djevojkama te odluči prekinuti zabavu. Kerim je ljut na Bade jer je pokazala Huliji slike.