Nakon što je gotovo dvije godine sa Šprajcom dijelila voditeljsku fotelju, Mojmira Pastorčić preuzela je "RTL Direkt" i cijelosti te dala emisiji novi zamah, zadržala stare i privukla nove gledatelje i donijela novu energiju u tu gledanu informativnu emisiju. Sve to bili su i više nego dovoljni razlozi da je žiri nominira za Ružu u kategoriji TV osobe godine.

Mojmira je Večernjakovu večeras i osvojila.

"Svi kad dođu ovdje gore prave se kul, ali meni je ovo ostvarenje najgore noćne more - govoriti pred punom dvoranom!", nasmijala je Mojmira primajući nagradu.

"Hvala svima koji su glasovali za mene, posebno onima koji su izrezivali kupone, 30.000 ljudi slalo ih je. To sam ja nekad radila, rezala kupone i slala za Danijelu Trbović - religiozno! Hvala mom timu koji me trpi svaki dan, znam da nije lako, to su Rikardo, Darinka, Antonija, Panjkota - bez vas sam nula. I hvala RTL-u koji mi daje pozornicu da radim stvari, onako kako mislim da treba, a ne onako kako to rade svi drugi i tu slobodu da to radim svaki dan. Danas živimo u vrijeme terora društvenih mreža, TikTok filtera, kad se na većini portala pogrešno čini da sve što žene rade, jest da se cijele dane slikaju da što ljepše izgledaju, u isklesanim tijelima i izazovnim kombinacijama… Drago mi je što se ipak cijeni ženska s mišljenjem, a ne sa strukom!"

U intervju za Večernji list rekla je da je nominaciju doživjela kao veliki kompliment. "Uvijek sam puno radila, ali 2022. kao nikad. Preuzela sam 'Direkt', a to je četiri dana u tjednu, od jutra do ponoći, bez stajanja. Ako sam dobro računala, 175 puta sjela sam u taj studio. I makar je 2022. trebala biti godina slobode jer je gotova korona, zapravo je bila grozna jer je počeo rat u Ukrajini i energetska kriza, neizvjesnost, inflacija, tektonski poremećaji. Stalno nešto. I na kraju takve godine čuti da netko misli da sam među TV osobama godine, veliko mi je priznanje".

"Uveli smo i novosti, nove rubrike, rentgen je jako dobro prihvaćen, daje sliku dana u dvije i pol minute. Važno mi je bilo da se okrenemo i mlađoj publici. Da ne budemo još jedna emisija koja se gubi u politiziranju, polarizaciji i prošlosti", izjavila je Mojmira u intervjuu.

Dodala je da je najveći stres pred emisiju osjećala na dan kad je umrla britanska kraljica. "Vijest je objavljena u 19.30, u 22.15 imali smo cijelu emisiju o Elizabeti. Javljanje uživo iz Londona, ispred Buckinghamske palače gdje ljudi pale svijeće i spontano se okupljaju, goste koji su najveći znalci na tom polju, novinarku Nadu Mirković i profesora Zorana Kurelića. Priču o kraljici, priču novom kralju. To je bilo jako stresno, imate dva sata i 45 minuta da izvedete čudo, kao da rješavate sudoku, kuhate ručak i trčite maraton u isto vrijeme. Ali uspjelo je", rekla je.

Za televiziju navodi da je više "flajšmašina nego šetnja parkom", a od posebno dragih emisija i gostiju, izdvojila je: "Bili su u emisiji i Kolinda, i Ćiro, i Grašo, i Todorić, i Rojs, i Let3… Teško je sjetiti se svih, ali najviše uvijek pamtim one drukčije goste. Recimo, Vladu i Michaela, homoseksualni par, jedan je bivši sjemeništarac, a drugi crnac, i u zatvorenoj Hrvatskoj tako su otvoreno o svemu govorili kao da smo na kavi. Ili majka koja je posvojila dvoje djece iz DR Konga i bez pardona sjela u studio i ispričala svoju priču. A emisija bez šminke? To je samo još jedan način da ljudima kažete da je važan sadržaj, puno važniji od izgleda. Ne nosim štikle, donedavno nisam bojila ni kosu, ne idem na botoks, ne zanima me da se komentiraju moje košulje i frizura. Prvo sadržaj!"