Riva iz 'Ljubav je na selu' o fizičkoj tranformaciji: 'Nisam se lijepo osjećala'

Riva, publici dobro poznata iz RTL-ove emisije "Ljubav je na selu", u otvorenom razgovoru progovorila je o velikoj osobnoj promjeni kroz koju je prošla, ali i o planovima koje priželjkuje u budućnosti. Iako trenutačno živi i radi u Njemačkoj, Hrvatska joj je i dalje posebno mjesto u srcu, a otkrila je i što bi je moglo potaknuti na povratak.

Velika promjena krenula iznutra

Jedna od prvih stvari koju su gledatelji primijetili jest Rivina fizička transformacija, no iza novog izgleda stoji puno više od same estetike. Kako kaže, odluka o promjeni načina života bila je nužna jer se više nije osjećala dobro u vlastitoj koži.

„Promijenila sam prehranu i način života. Počela sam živjeti zdravije jer se prije nisam lijepo osjećala“, iskreno je priznala Riva, dodajući kako je u jednom trenutku shvatila da joj višak kilograma ozbiljno smeta. Trud koji je uložila brzo je dao rezultate, a pozitivne reakcije okoline samo su dodatni poticaj. Komplimenti danas stižu sa svih strana, a s njima i novo samopouzdanje te optimizam – i u ljubavi.

Ljubav kao razlog za povratak kući

Unatoč životu u inozemstvu, Riva ne skriva da bi se rado vratila u Hrvatsku, ali pod jednim jasnim uvjetom.

„Naravno da bih se zbog ljubavi vratila u Hrvatsku. Voljela bih ovdje živjeti“, poručila je bez zadrške. Ta rečenica najbolje pokazuje koliko joj je emocionalna ispunjenost važna i koliko je spremna promijeniti životni smjer zbog prave osobe.

Nakon što je okrenula novu stranicu i posvetila se sebi i svom zdravlju, Riva s optimizmom gleda prema budućnosti. Njezina priča mnogima je inspiracija, a potraga za ljubavlju koja bi je vratila na hrvatsko tlo nastavlja se – uz nadu da bi joj treća sreća mogla biti upravo farmer Robert.

Novu sezonu Ljubav je na selu gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata ranije dostupna je na platformi Voyo.