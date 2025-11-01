Razgovarali smo s Klemenom Novakom: 'Na setu su svi prizemljeni, nema nikakvih 'diva'

Od ponedjeljka, 3. studenoga, gledatelji će na RTL-u i na platformi Voyo moći zakoračiti u svijet ''Divljih pčela'', u selo Vrilo i među njegove šarolike stanovnike. Jednu od važnih uloga u seriji ima slovenski glumac Klemen Novak, koji je u razgovoru za Net.hr otkrio što ga najviše oduševljava u Hrvatskoj, ali i zašto se ovdje osjeća kao kod kuće.

''Volim čistu vodu, dobar zrak i dobre ljude'', kaže Novak uz osmijeh. Ono što ga posebno fascinira u Hrvatskoj, kaže, jest osjećaj zajedništva koji je u Americi, zemlji u kojoj je godinama radio, sve rjeđi.

Foto: Tom Dubravec

''Ovdje ljudi još uvijek brinu jedni za druge. Ako netko padne, pomogneš mu – i to je to. Djeca mogu sama na autobus, ljudi se pozdravljaju na ulici. Imaš to povjerenje u svijet, osjećaj da je svijet dobar i da se netko brine za tebe. U Americi je sve drugačije - stalno te netko gleda iza leđa“, objašnjava glumac.

Naravno, nije zaboravio ni hranu. ''Paradajz u Hrvatskoj ima okus. To je već dovoljno“, dodaje kroz smijeh.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bez premišljanja prihvatio ulogu

Na pitanje je li dugo razmišljao o ulozi u seriji ''Divlje pčele'', Novak kaže da nije bilo ni trunke premišljanja.

''Sve se nekako savršeno posložilo. Nisam znao što očekivati, ali sam bio oduševljen kad sam vidio koliko je audicija bila profesionalno organizirana – veliki studio, kamere, kostimi, tim ljudi. A onda sam upoznao i predivnu ekipu. Sad mogu reći da sam u Hrvatskoj stekao mnogo novih prijatelja“, iskreno priznaje.

Foto: Rtl

Iako je Slovenac, Klemen govori hrvatski toliko dobro da mnogi ne znaju da je stranac.

''Ja stvarno volim jezik. Imam osobni glumački cilj – kad pričam hrvatski, želim da ljudi misle da sam odavde. To mi je izazov i užitak'', kaže.

Prizeman tim i puno smijeha

Na setu ga se dojmilo kolegijalnost i skromnost cijele ekipe.

''Na pauzama su smijeh, zagrljaji, razgovori – kao da smo prijatelji koji se dugo poznaju. Radimo veliki projekt, ali svi su prizemljeni, nema nikakvih ‘diva’. To mi je predivno.“

Posebno se povezao s kolegama Ivanom, Antonijem i Alanom, koje zove svojom ''braćom sa seta“, te s ''tri divne sestre'' – glumicama Anamarijom, Margaritom i Lidijom.

Iako već radi diljem svijeta, Novak priznaje da se u Hrvatskoj vidi i u budućnosti.

''Kao glumac želim raditi svugdje, ali osjećam da ću možda više raditi baš ovdje. Ne znam zašto, ali taj osjećaj mi se stalno vraća'', zaključuje.

''Divlje pčele'' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro... Samo na RTL-u i platformi Voyo od 3. studenog!

