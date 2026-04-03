Rapski tjedan zatvara Zagrepčanin Mijo: 'Nadam se da ću ovom večerom pobijediti sam sebe'

Rapski tjedan 'Večere za 5' kraju će privesti Mijomir Jovanović. Ovaj 39-godišnji majstor tona godinama je dio ekipa raznih televizijskih emisija, a sada se odlučio, za promjenu, biti ispred kamere. U svoje slobodno vrijeme voli igrati šah, družiti se s prijateljima i putovati.

Foto: Rtl

„Njegova energija mi je baš onako vesela, ima dobru vibru, uvijek je pozitivan“, kaže za današnjeg domaćina Ivana, a Jurica dodaje kako se Mijo dobro snašao među nama.

„Volio bih ostati zauvijek mlad, veselog duha, pozitivan, još kad bi kosu imao da je na vjetriću pustim“, za sebe, u svom stilu kaže domaćin i dodaje: „Nisam najbolji u kuhanju, ali nadam se da ću pobijediti tu tremu i da ću s ovom večerom pobijediti sam sebe.“

Foto: Rtl

„Zbog prirode svog posla gdje susrećem puno ljudi svoje slobodno vrijeme više volim provoditi sam sa sobom, sa životinjama ili u prirodi“, kaže Mijomir.

„Nemam neka prevelika očekivanja, nije se pohvalio da je neki odličan kuhar, ali mislim da će to biti solidno i ukusno“, podijelit će svoja očekivanja od večere Ivana.

Foto: Rtl

Za svoje goste Mijo će pripremiti predjelo naziva 'Zlatno sunce se kupa', glavno jelo 'Ljetno na vilici' i desert 'Pazi, poskliznut' ćeš se'.

